Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio aggiornerà la famiglia del Paradiso sulle condizioni di Beatrice che sarà ancora in coma. Intanto, Dante vorrà andare a trovare la donna, ma Vittorio vorrà impedirglielo in quanto sarà convinto che Romagnoli abbia solo utilizzato la donna per colpire lui.

Nel frattempo, Flora riceverà un'importante offerta di lavoro negli Stati Uniti e per questo motivo potrebbe lasciare Il Paradiso.

Dante e Vittorio andranno a muso duro

Nelle puntate in onda settimana prossima, Vittorio aggiornerà la famiglia del Paradiso sulle condizioni di Beatrice. Quest'ultima sarà ancora in coma e Conti chiamerà un luminare per curarla.

Nel mentre, Flora immaginerà che nella sua storia con Umberto ci possano essere sviluppi romantici. Il Commendatore, invece, vorrà dimostrare tutto il suo amore ad Adelaide.

Intanto, Dante affronterà duramente Vittorio, in quanto vorrà stare vicino a Beatrice perché si dirà di essere innamorato di lei. Conti però sarà convinto che Romagnoli abbia solo usato la cognata.

Poco dopo, Umberto dovrà fare i conti con un dilemma di Adelaide e per questo deciderà di allontanarsi da Flora.

Invece, la situazione di Beatrice sarà sempre più grave e Vittorio si ritroverà costretto a cedere il marchio Paradiso a Romagnoli.

Flora potrebbe lasciare il Paradiso

Successivamente, i medici non daranno buone notizie a Vittorio sul conto di Beatrice e a causa di ciò Conti avrà un crollo emotivo. Dante nel mentre andrà a trovare la mamma di Serena e Pietro in ospedale e sarà disperato.

Allo stesso tempo, Flora riceverà una telefonata che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Infatti, se Ravasi dovesse accettare di seguire questa strada, potrebbe fuggire dai suoi problemi sentimentali. Poco dopo, Flora penserà seriamente di lasciare Il Paradiso, in quanto riceverà una proposta molto interessante dagli Stati Uniti.

Flavia andrà negli Stati Uniti

Poco dopo, Ludovica apprenderà che Flavia avrà lasciato il paese e sarà partita da sola per gli Stati Uniti. Invece, Flora andrà da Umberto e gli parlerà delle sue intenzioni di lasciare Il Paradiso e l'Italia.

Infine. Dante si presenterà a sorpresa da Vittorio e gli comunicherà che per amore di sua cognata Beatrice sarà disposto a rinunciare a tutto quello che ha ottenuto fino a quel momento.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera italiana.