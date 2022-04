Mercoledì 13 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini & Donne. Le anticipazioni, che circolano da giorni sull'appuntamento registrato lo scorso weekend, fanno sapere che Riccardo sarà al centro della maggior parte delle dinamiche che affronterà Maria De Filippi: il cavaliere chiuderà con Gloria e farà dei balli con Ida Platano. Nessun aggiornamento su Gemma, sempre più "comparsa" del Trono Over, e belle novità per Diego e Aneta.

Spoiler sul prossimo appuntamento con U&D

Continua la regolare programmazione di U&D: il 13 aprile, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 una puntata che è stata registrata lo scorso fine settimana.

Le anticipazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni sui social network fanno sapere che Riccardo metterà un punto alla frequentazione con Gloria, pochi giorni dopo essersi scambiato con lei dei baci passionali.

Il cavaliere confermerà di essere attratto solo fisicamente dalla dama, per questo preferirà interrompere la conoscenza prima che lei possa iniziare a coltivare false speranza per un futuro.

Guarnieri, però, sarà ancora protagonista quando Maria De Filippi gli chiederà con chi vuole ballare: come ha fatto il giorno in cui è rientrato ufficialmente nel cast del Trono Over, il pugliese farà il nome di Ida Platano.

I due torneranno al centro dello studio più volte, alimentando le chiacchiere su un loro ritorno di fiamma.

Litigi e aggiornamenti negli studi di U&D

Nel corso della puntata di U&D che sarà trasmessa in tv mercoledì 13 aprile non mancheranno le frecciatine di Tina alla sua nuova "rivale". Sono settimane, infatti, che l'opinionista se la prende esclusivamente con Pinuccia, la signora di Vigevano con la quale si scontra quotidianamente e su svariati argomenti.

Ora che Cipollari ha una nuova "vittima", di Gemma si sono quasi perse le tracce.

Come riportano le anticipazioni delle ultime registrazioni del dating show, Galgani ricopre sempre di più il ruolo di comparsa nel Trono Over, tant'è che sono settimane che Maria De Filippi non la chiama a centro studio per raccontare delle sue frequentazioni.

Dopo che è stata lasciata bruscamente da Franco, la 72enne non ha più intrapreso nuove conoscenze e questo le sta costando il posto di "regina" incontrastata del programma, attualmente occupato dalla sua cara amica Ida Platano.

Possibili nuove coppie tra i protagonisti di U&D

Il pubblico di U&D inoltre, in questi giorni, verrà aggiornato sugli sviluppi positivi che ha avuto la frequentazione tra Diego e Aneta: i due stanno uscendo insieme da qualche settimana e il feeling cresce sempre di più. Non è da escludere, dunque, che presto si formi una nuova coppia nel Trono Over, con tanto di scelta classica e cascata di petali rossi per suggellare l'amore tra la dama e il cavaliere.

Anche Armando e Biagio saranno protagonisti dei prossimi appuntamenti con il dating show: i due napoletani verranno attaccati dagli opinionisti per le loro conoscenze senza lieto fine.

Tina e Gianni, infatti, sono convinti che Incarnato e Di Maro non cerchino veramente la persona giusta, ma che partecipino al programma di Canale 5 solo per visibilità.

La bionda vamp appare parecchio nervosa nell'ultimo periodo, soprattutto per le aspre critiche che rivolge alla maggior parte dei personaggi del cast. Ida, Riccardo, Armando, Pinuccia e Biagio sono solo alcuni dei veterani della versione senior del format che di recente sono finiti nel mirino della romana: risparmiati, per il momento, Alessandro, i tronisti Luca e Veronica e, a sorpresa, l'antagonista di sempre Gemma Galgani.