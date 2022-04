Vladimir Luxuria è un personaggio televisivo, prossima opinionista nella sedicesima edizione de L'Isola dei famosi. Ex politica, è stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno stato europeo. Da sempre attiva nel movimento per i diritti della comunità Lgbtqi, recentemente a Pomeriggio 5, durante un intervento sul Grande Fratello Vip, Luxuria ha condannato Katia Ricciarelli per il linguaggio razzista e omofobo usato nei confronti degli altri concorrenti.

Nome e cognome: Wladimiro Guadagno

Luogo di nascita: Foggia

Data di nascita: 24 giugno 1965

Età: 56 anni

Peso: 74 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Professione: scrittrice, attrice e opinionista

Segno zodiacale: Cancro

Curiosità: ama viaggiare e il suo viaggio preferito è stato in Perù

Gli esordi di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria dopo essersi trasferita dalla Puglia a Roma, dove si laurea in Lingue e Letterature straniere alla Sapienza, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo esibendosi al Piper, celebre discoteca della Capitale.

Dopo aver preso parte a diversi film, nei primi anni Duemila entra nel cast di Emozioni, spettacolo teatrale con la regia di Sergio Japino.

In contemporanea inizia a muovere i primi passi in televisione, diventando l'ospite fissa di diversi programmi (come il Maurizio Costanzo Show e Markette). Nel 2008, invece, debutta nel mondo del reality, vincendo la sesta edizione de L'Isola dei Famosi, dopo essere arrivata al rush finale in coppia con Belen Rodriguez. All'Isola ci ritorna anche durante l'ottava e la dodicesima edizione nel ruolo di opinionista e nella nona come inviata. Sarà nuovamente opinionista de L'Isola dei famosi 2022 al fianco di Ilary Blasi e Nicola Savino.

Proprio nel ruolo di opinionista prosegue la sua carriera in tv, presenziando soprattutto nei talk show condotti da Barbara D'Urso come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live - Non è la d'Urso.

Nel 2018 partecipa come concorrente a Tale e Quale show, classificandosi all'ottava posizione. Durante la prima puntata Luxuria vince imitando Ghali.

Vladimir Luxuria e l'attività in Parlamento

Nel 2006 Vladmir Luxuria si candida nella lista di Rifondazione Comunista e viene eletta alla Camera Deputati (nella circoscrizione Lazio 1), diventando la prima donna transgender parlamentare in Europa.

Dopo la cessazione del mandato parlamentare (la XV legislatura si chiude dopo la crisi del secondo governo Prodi), si candida nuovamente alla Camera dei deputati nella Circoscrizione Sicilia 1 nella lista La Sinistra Arcobaleno, che non ottiene seggi, quindi l'esperienza di Luxuria come parlamentare si interrompe nel 2008.

Quali sono stati i fidanzati di Vladimir Luxuria?

La liaison segreta di Vladimir Luxuria con un politico: nel 2015, in un'intervista dell’epoca Vladimir Luxuria dichiara di aver amato un politico, ma l'identità resta ignota. Questa la sua dichiarazione: "Ho amato un uomo importante e molto famoso del centrodestra, abbiamo avuto una tormentata relazione fino a qualche settimana fa. Poi, ci siamo lasciati perché la relazione era diventata impossibile. Lui non voleva uscire allo scoperto e io mi ero stancata di fare l’amante clandestina".

La relazione con Gennaro Siciliano: nel 2020, Vladimir rivela di avere una storia con un ex concorrente di Amici, il ballerino Gennaro Siciliano. L'opinionista racconta la loro relazione così: "È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche bacetto".

Vladimir si dichiara single: a fine 2021, l'opinionista si dichiara single e alla ricerca dell'amore. Queste le sue parole: "L’amore io l’ho soltanto sognato, con i film d’amore, le canzoni. Ho sublimato con l’impegno civile, con l’approvazione della gente. Ma non mi arrendo. Mai dire mai. La vita mi ha sorpreso così tante volte".

Vladimir Luxuria su Instagram

Vladimir Luxuria ha un profilo Instagram seguito da 290.000 follower, dove condivide attimi della sfera privata e personale, oltre all'impegno come attivista dei diritti della comunità Lgbtqi.

Vladimir Luxuria, organizzatrice del primo Gay Pride italiano e altre curiosità

Nel 1994, insieme a Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, organizza il primo Gay Pride ufficiale in Italia e in merito a quell'evento, in un'intervista a La Nazione, racconta: "Ricordo l’emozione nel vedere quel serpentone sul Lungotevere: 20mila persone con lo stesso sogno. Non finirò mai di ringraziare anche quei volti noti che salirono sul nostro palco quando ancora non era di moda, anzi. Fu commovente, la dimostrazione che con la determinazione è possibile arrivare ovunque".

Vladimir Luxuria negli anni si è sottoposta a un intervento di elettrocoagulazione per inibire la crescita della barba, a una rinoplastica e una mastoplatica.

In un'intervista dichiara di aver fatto l'intervento al naso per risolvere un problema di respirazione, mentre la mastoplastica non la considera chirurgia estetica ma di un “adeguamento di genere. Adeguo la mia esteriorità alla mia interiorità".

Durante un'intervista, Vladimir Luxuria dichiara di essere di essersi convertita al cattolicesimo, dopo un percorso nella fede buddhista, aggiungendo di aver preso questa scelta in seguito alla morte di Don Gallo, grazie ad alcuni amici preti e per merito dell’approccio di Papa Francesco, affermando che la conversione abbia apportato benefici nella qualità della sua vita.

Il video dello scontro tra Vladimir Luxuria e Asia Argento

Durante una puntata di Carta Bianca del 2017, Vladimir Luxuria e Asia Argento si scontrano sul tema delle molestie sessuali, in maniera particolare sul caso del produttore Harvey Wenstein che ha visto l'attrice coinvolta in prima persona.

La discussione avviene dopo alcune dichiarazioni di Luxuria, in cui manifesta alcune perplessità in merito alla vicenda: "Non eri Heidi (riferita ad Asia Argento, ndr) che scendeva dai monti. Se un uomo vi violenta denunciatelo subito, sennò ridicolizziamo questo tema. Se uno mi chiede se sto con Asia o con Weinstein, io rispondo che sto con Asia. Ho semplicemente detto che il suo racconto ha delle parti che non mi convincono. Bisogna denunciare, possibilmente non come gli ultimi tempi, ma andando nelle questure".