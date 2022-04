Ilary Blasi sarà la presentatrice, per il secondo anno consecutivo, de l'Isola dei Famosi. Conduttrice televisiva e showgirl, negli anni è balzata agli onori della cronaca rosa per il matrimonio con Francesco Totti, che nelle ultime settimane sembrava avesse raggiunto una battuta d'arresto. Un'indiscrezione di Dagospia voleva Ilary e Totti prossimi alla separazione. La notizia, successivamente, è stata smentita da Totti attraverso un video su Instagram.

Nome e cognome: Ilary Blasi

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 28 aprile 1981

Età: 40 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Professione: conduttrice televisiva e showgirl

Segno zodiacale: Toro

Curiosità: in famiglia la soprannominano "iceberg" per il suo modo di fare abbastanza freddo

Quando inizia la carriera Ilary Blasi?

Ilary Blasi esordisce nel mondo dello spettacolo a soli tre anni, diventando il volto di diversi spot pubblicitari.

Grazie a queste esperienze approda nel mondo del cinema, nel film Da grande al fianco di Renato Pozzetto. Durante l'adolescenza, a 17 anni, partecipa all'edizione del 1998 di Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Lazio.

Dopo diversi anni raggiunge la notorietà grazie alla partecipazione a Passaparola.

A quali programmi televisivi ha partecipato Ilary Blasi?

Ilary Blasi diventa una letterina di Passaparola, il game show condotto da Gerry Scotti, dal 2001 al 2003. Nel 2003, per la prima volta, conduce un programma: affianca Alvin nella versione estiva dello show musicale Top of the Pops. Tra il 2003 e il 2005, invece, introduce gli ospiti nello show di Fabio Fazio, Che tempo che fa (ruolo che successivamente passa nelle mani di Filippa Lagerback).

Nel 2004 arriva a Le Iene (per poi ritornarci tra il 2007 e il 2018) e conduce fino al 2005, sempre al fianco di Alvin, il programma musicale Cd Live.

Nel 2006 Giorgio Panariello la sceglie insieme a Victoria Cabello per condurre l'edizione numero 56 del Festival di Sanremo. Sempre nello stesso anno varca le porte del Festivalbar, conducendo la penultima edizione in assoluto della kermesse canora insieme al Mago Forest e Cristina Chiabotto.

Nel 2016 arriva nel mondo del reality ma non come concorrente, bensì nel ruolo di conduttrice del Grande Fratello Vip: resta al timone dello show fino al 2018. All'interno dello show fa molto discutere una lite tra Ilary e Fabrizio Corona, in cui la conduttrice gli riversa tutta la sua rabbia per una fatto accaduto 13 anni prima, ovvero quando nel 2005 il re dei paparazzi fece nascere uno scandalo in merito a un presunto tradimento di Totti con Flavia.

Ai tempi Ilary era prossima al matrimonio con il calciatore e già incinta del suo primo figlio. Recentemente Ilary ha svelato dei retroscena sulla lite con Corona, affermando che la produzione non era al corrente di nulla, altrimenti non glielo avrebbero fatto fare.

Nell'estate del 2018 è impegnata in due programmi. Insieme a Nicola Savino conduce Balalaika - Dalla Russia col pallone (varietà sportivo dedicato ai mondiali che si sono tenuti in Russia nel 2018), che a quanto pare avrebbe deluso Ilary per i bassi ascolti. Su Canale 5 invece, in prima serata, Ilary presenta l'ultima edizione in assoluto del Summer Festival, accompagnata da Daniele Battaglia e Rudy Zerbi.

La carriera televisiva non è sempre stata costellata di successi.

Infatti negli ultimi anni programmi come Eurogames e Star in the star hanno abbastanza deluso le aspettative. Il primo è una rivisitazione di Giochi senza frontiere, che ha chiuso con un flop di ascolti, con uno share dell'8%. Stessa sorte per Star in the star, che non ha superato lo share del 12%. Secondo alcune indiscrezioni Piersilvio Berlusconi sarebbe rimasto deluso dallo show e dagli scarsi risultati.

Dal 2021, invece, diventa conduttrice de L'Isola dei Famosi e nell'edizione del 2021 Ilary sarà accompagnata da Alvin (inviato in Honduras) e dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria [VIDEO].

Il matrimonio con Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti si conoscono nei primi anni Duemila.

Lui la nota durante Passaparola e dopo un corteggiamento serrato finalmente la conquista. La vera dichiarazione arriva nel 2002 quando, dopo aver segnato al derby, Totti si solleva la maglia mostrandone un'altra con la scritta "6 unica". Si sposano nel 2005, quando Ilary era già incinta del primo figlio Cristian, e le nozze vengono mandate in onda in diretta su Sky (la coppia decide di devolvere tutto il ricavato in beneficenza). Successivamente arrivano altri due figli: Chanel nata nel 2007 e Isabel nel 2016.

Tutto sembra procedere per il meglio fino al 21 febbraio 2022, quando Dagospia lascia un'indiscrezione in merito alla separazione imminente di Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo alcuni giorni Totti smentisce la crisi con Ilary e chiede ai media di "fare attenzione" e rispettare la privacy della sua famiglia, visto che di mezzo ci sono dei bambini.

Ilary Blasi su Instagram

Ilary Blasi ha un profilo Instagram seguito da 1.800.000 follower, dove racconta i momenti riguardanti la sfera privata e professionale.

Ilary Blasi, l'origine del nome e altre curiosità

Il nome di Ilary è stato scelto dal padre. Grande appassionato di film western, decide di darle il nome della protagonista femminile della serie Alla conquista del West.

La migliore amica di Ilary Blasi è la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. Insieme hanno iniziato il percorso nel mondo della televisione, infatti entrambe erano le letterine di Passaparola.

Ilary ha due tatuaggi che simboleggiano l'amore con Francesco Totti: un cuoricino tatuato sull'anulare in cui è posizionata la fede nuziale e le loro iniziali "IF" tatuate sul braccio.

Il video della lettera emozionante che Silvia Toffanin ha scritto a Ilary Blasi

Durante una puntata di Verissimo, in cui Ilary Blasi è ospite, Silvia Toffanin decide di scriverle una lettera in cui ricorda i bei momenti trascorsi insieme durante gli inizi della loro carriera. Il video è un successo e solo su Youtube raccoglie quasi 3 milioni e mezzo di visualizzazioni.