Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, anche questo sabato 23 aprile, c'è stata una nuova registrazione della trasmissione di Maria De Filippi. Le sorprese non sono mancate e, al centro dell'attenzione, continuano ad esserci in primis le vicende di Riccardo Guarnieri, che da quando è tornato in studio non è passato affatto inosservato.

Occhi puntati anche sul cavaliere Diego Tavani, ex fidanzato di Ida Platano, il quale è arrivato a una svolta significativa del suo percorso nella trasmissione di Canale 5.

Diego lascia il programma con Aneta: anticipazioni Uomini e donne registrazione 23 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 23 aprile, che sarà in onda da maggio nel daytime di Canale 5, rivelano che Diego Tavani ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo essersi lasciato alle spalle la sua storia d'amore con Ida Platano, ecco che Diego ha ritrovato il sorriso al fianco di Aneta: è lei la dama che ha saputo far breccia nel suo cuore, al punto da convincerlo ad andare via insieme dalla trasmissione, per cercare di costruire qualcosa di serio lontani dai riflettori mediatici.

Di conseguenza, durante la registrazione di questo sabato pomeriggio di U&D, il cavaliere Diego e la dama Aneta, hanno confermato la loro intenzione di voler uscire di scena insieme dallo studio della trasmissione Mediaset, pronti a viversi lontani dai riflettori mediatici.

Ida Platano assente in studio, Riccardo Guarnieri ancora single

Grande assente di questa registrazione del 23 aprile, è stata Ida Platano. L'ex fidanzata di Diego, quindi, non ha potuto vedere in presa diretta il momento della scelta finale del suo ormai ex e, di conseguenza, non ha potuto neppure commentare l'accaduto.

Occhi puntati poi sulle vicende di Riccardo Guarnieri: gli spoiler della nuova registrazione di U&D, rivelano che il cavaliere si è ritrovato nuovamente single.

Il motivo? Dopo aver intrapreso una frequentazione con la dama Maria Grazia, Riccardo ha scelto di troncare questa conoscenza e quindi di chiudere con donna che sembrava aver attirato la sua attenzione. Di conseguenza, Riccardo continua la sua ricerca di una dama.

Veronica manda in crisi Matteo: anticipazioni U&D registrazione 23 aprile

Le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne del 23 aprile, rivelano che non si è parlato delle vicende di Luca Salatino.

Per quanto riguarda, invece, il trono di Veronica c'è stata una nuova esterna con Andrea, che ha mandato in crisi l'altro pretendente Matteo. Quest'ultimo, infatti, è apparso a dir poco arrabbiato e non ha nascosto la sua delusione.