Sabato 9 aprile è stata registrata la seconda puntata settimanale di U&D, quella che andrà in onda su Canale 5 tra qualche giorno. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche ora, fanno sapere che Riccardo è stato protagonista assoluto della giornata per chiacchierate con Ida nel backstage, discussioni con Tina e affermazioni confuse sui suoi sentimenti. Di Gemma non si è parlato ancora una volta, mentre Tinì ha ripreso possesso del suo posto in studio dopo più di un mese.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

A 24 ore di distanza dalla divulgazione delle prime anticipazioni sulle nuove puntate di U&D, ne sono trapelate altre e tutte molto interessanti.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo profilo Instagram, ha informato i fan del dating-show di quello che è successo in studio sabato 9 aprile, quando c'è stata la seconda registrazione di questa settimana.

Per quanto riguarda il Trono Over, si è parlato tanto e a lungo di Riccardo. Anche se è rientrato nel cast da poco tempo, Guarnieri è già diventato protagonista indiscusso, nonché perno centrale delle dinamiche della versione senior del programma.

Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico e gli opinionisti sulla chiacchierata che il pugliese e Ida hanno fatto il giorno prima nel backstage: i due ex si sono confrontati per un po' ma senza arrivare a nulla di concreto.

Quello che viene rimproverato soprattutto al cavaliere, è di voler alimentare la speranza degli spettatori in un ritorno di fiamma che non avverrà mai: Tina, in particolare, se l'è presa con Riccardo perché non fa chiarezza sui suoi sentimenti.

Il cast fisso di U&D riaccoglie un'opinionista

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 9 aprile, fanno sapere che Tina ha attaccato sia Riccardo che Ida perché non si sbilanciano su quello che vogliono che sia il loro rapporto d'ora in avanti. Il pugliese, in particolare, sembra non dire mai nulla di certo sulle sue intenzioni: da parte di Guarnieri, infatti, non ci sono state conferme o smentite ai rumor che lo vorrebbero prossimo a tornare insieme alla ex fidanzata Platano.

Restando sempre in tema Over, Diego e Aneta stanno continuando a uscire e si trovano molto bene: potrebbero esserci le basi, dunque, per una bella storia d'amore.

Alessandro Vicinanza, invece, ha interrotto la frequentazione con una dama ma ne porta avanti un'altra con piacere.

Anche sabato scorso non si è parlato di Gemma Galgani, che continua ad essere una comparsa da quando l'amica Ida ha preso il controllo delle dinamiche principali del dating-show.

Luca lontano dalla scelta a U&D

Anche tra i protagonisti del Trono Classico di U&D sono successe molte cose l'altro giorno.

Luca ha fatto un'esterna con Soraia per cercare di comprendere la sua rabbia nel vederlo baciare un'altra corteggiatrice. Anche se il tronista era ben disposto a uno scambio di effusioni, la ragazza ha rifiutato con fermezza.

Lilli ha parlato poco e Maria De Filippi ha cercato di farle dire cosa prova quando vede Salatino stare bene con altre persone.

Ricapitolando, il romano è indeciso tra tre spasimanti e la sua scelta è ancora lontanissima.

Veronica, invece, ha discusso con un corteggiatore perché ha permesso un gesto che a lei non è piaciuto. Nel non vedere reazioni nei ragazzi che sta conoscendo, Rimondi si è un po' arrabbiata e li ha attaccati tirando fuori un carattere forte e deciso.

Una notizia che i fan del dating-show aspettavano da settimane, invece, è quella del rientro di Tinì Cansino nel cast fisso. Dopo essere sparita dal video per oltre un mese, l'opinionista è tornata ad affiancare Gianni e Tina nella registrazione del 9 aprile.