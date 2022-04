Nella giornata di sabato 23 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. Nel corso delle riprese ci sono state importanti novità riguardanti il trono over. A tal proposito, Diego e Aneta hanno lasciato il programma insieme. Nel frattempo, Riccardo ha chiuso con Maria Grazia, mentre Ida non era presente in studio. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Veronica è andata in esterna con Andrea. Ida Platano non era presente, inoltre non ci sono stati aggiornamenti riguardo le vicende sentimentali di Gemma Galgani e Luca Salatino.

Uomini e Donne, registrazione del 23/4: Diego e Aneta lasciano la trasmissione

Nella registrazione di Uomini e donne del 23 aprile c’è stata un’importante novità per due protagonisti del parterre del dating show. A tal proposito, le anticipazioni emerse dall’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Diego e Aneta hanno lasciato la trasmissione insieme. Al momento, non è chiaro se per la coppia siano caduti i petali rossi.

Sembrerebbe, pertanto, che il cavaliere sia riuscito a trovare la donna giusta, dopo avere chiuso la relazione con Ida. Aneta, invece, prima di frequentare Diego, aveva iniziato una conoscenza con Armando Incarnato, non andata a buon fine. Dopo poche settimane di frequentazione, Tavani e Aneta hanno quindi ora deciso di andare via dal programma insieme.

Anticipazioni nuove puntate U&D: Riccardo chiude con Maria Grazia, Ida è assente

Nel frattempo, Riccardo Guarnieri ha preferito chiudere la conoscenza con Maria Grazia. Fra il cavaliere pugliese e la single non è sbocciato l’amore e, pertanto, l’ex concorrente di Temptation Island ha preferito interrompere la frequentazione.

Nel frattempo, le indiscrezioni trapelate sui social rivelano che Ida Platano non è stata presente nella registrazione di Uomini e Donne di sabato 23 aprile. Alessandro, invece, ha conosciuto una nuova ragazza, arrivata in studio per conoscerlo.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, al momento, non sono trapelate novità riguardo le sue vicende sentimentali e non è quindi stato chiarito se la frequentazione con Giacomo stia proseguendo.

Uomini e Donne, prossime puntate: Veronica e Andrea vanno in esterna

Inoltre, durante le riprese del 23 aprile sono state trattate le vicende sentimentali di Veronica. La tronista è andata in esterna con Andrea. Nel frattempo, Matteo, quando ha appreso la notizia dell'uscita della single ci è rimasto male e si è arrabbiato. Per Luca, invece, non c’è stata nessuna novitàì: non sono stati forniti aggiornamenti sul suo percorso con le sue tre corteggiatrici. Anche in questa registrazione del dating show di Maria De Filippi, il single romano non ha ancora scelto chi sia la ragazza giusta per lui, fra Soraia, Lilli e Aurora.