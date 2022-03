Continua a far discutere la puntata di Uomini e donne trasmessa il 31 marzo. La giovane Federica Aversano dopo essere starà rifiutata da Matteo Ranieri, si è sfogata sui social prendendo di mira pure la famiglia del tronista genovese. Secondo la ragazza non scelta, i familiari di lui non avrebbero mai fatto nulla per nascondere la loro preferenza verso Valeria. Questa presa di posizione di Federica non è piaciuta a una parte del pubblico che sul web l'ha criticata.

La non scelta Federica attacca Matteo, Tina la critica

La scelta di Matteo Ranieri è andata in onda nel pomeriggio d 31 marzo.

Su Canale 5 i telespettatori hanno potuto vedere la reazione veemente di Federica Aversano in studio, nel momento in cui ha capito di non essere lei la scelta, bensì la rivale Valeria.

Federica ha puntato il dito contro Matteo, accusandolo di averla presa in giro e di essere immaturo. In sostanza gli ha rinfacciato tutte le cose fatte per lui durante il percorso.

Una reazione forte che non è piaciuta a Tina Cipollari, che ha cominciato ad inveire contro Federica dandole dell'immatura e dell'ignorante. Insomma, Federica non ha digerito il fatto di essere stata rifiutata, visto anche il veleno sputato sui social poco dopo la messa in onda della puntata, all'indirizzo di Ranieri e della sua famiglia.

La famiglia di Matteo avrebbe sempre preferito Valeria, Federica: 'Di cattivo gusto'

La ex corteggiatrice di U&D ha preso di mira i familiari di Matteo Ranieri, rei a suo dire, di non aver mai nascosto la propria preferenza per Valeria. Nel dettaglio, su Instagram Federica ha scritto: "Penso sia umano avere delle preferenze ma che sia di cattivo gusto esporle soprattutto durante il percorso".

Federica è quindi indispettita verso la scelta di Matteo, ma ciò che ha colpito gran parte del pubblico è il fatto che abbia voluto prendere di mira pure la famiglia di lui. Forse Federica è stata avvisata da qualche suo fan che qualche parente di Matteo aveva messo dei like a Valeria.

Alcuni utenti del web contro Federica Aversano: 'Ragazzina un po' rosicona'

Lo sfogo della ragazza sta facendo parecchio discutere in rete, dove alcuni utenti hanno criticato Federica. Qualcuno ad esempio scrive: "Si sente superiore a tutti, ma fa finta di essere umile e matura. Con questa ennesima uscita avrà dato ulteriore conferma a Matteo di aver fatto bene a non sceglierla".

Mentre qualcun altro aggiunge: "Mi sembra che abbia reazioni da ragazzina un po’ rosicona che fa di tutto per prendersi la scena". E altri chiosano: "Dopo 25 anni non hanno capito come funziona il format? Lo sanno che nessuno garantisce di essere scelti?".