Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda durante il mese di aprile, rivelano che ci saranno delle novità legate al percorso del tronista Matteo Ranieri.

Dopo essere entrato nel vivo del suo trono con le pretendenti Federica e Valeria, Matteo deciderà di chiudere il percorso e di fare la fatidica scelta finale.

Spazio poi alle vicende di Ida Platano che sarà alle prese con un nuovo uomo mentre Armando chiuderà il suo rapporto con Aneta.

Registrata la scelta di Matteo Ranieri: anticipazioni Uomini e donne aprile 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda ad aprile 2022 su Canale 5, rivelano che per Matteo Ranieri è giunto il momento di chiudere definitivamente il suo percorso.

Il tronista ligure, presente in studio dallo scorso ottobre, in questi mesi ha avuto modo di conoscere un bel po' di ragazze e, alla fine, ha scelto di portare avanti il suo percorso con Federica e Valeria.

Sono loro le due pretendenti che hanno saputo far breccia nel cuore del tronista, al punto da portarlo ad anticipare la fatidica scelta finale.

Gli spoiler dell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi del 26 e 27 marzo, in programma ad aprile in tv, rivelano che alla fine Matteo ha coronato il suo sogno d'amore con Valeria.

Matteo Ranieri rifiuta Federica alla scelta finale

Lei è la pretendente che ha avuto la meglio e che, alla fine, ha saputo far breccia nel cuore del tronista ligure. Niente da fare, quindi, per l'altra pretendente Federica che è stata rifiutata al rush finale.

Un duro colpo per Federica che, dopo l'addio da parte del tronista ligure, non ha nascosto la sua delusione e l'amarezza per quello che era successo, ammettendo che Matteo avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso con lei.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne del mese di aprile 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ida Platano.

Ida frequenta un nuovo cavaliere: anticipazioni Uomini e donne aprile 2022

La dama protagonista indiscussa del trono over, dopo l'addio con Alessandro, non ha perso tempo per rimettersi di nuovo in gioco e frequentare nuovi cavalieri.

E così, nel corso dell'ultima registrazione, è venuto fuori che la dama sta già intraprendendo un nuovo percorso con un altro cavaliere presente nel parterre del trono over.

Spazio poi alle vicende di Armando: dopo aver portato avanti per qualche settimana il percorso con Aneta, il cavaliere napoletano tornerà di nuovo sui suoi passi e ammetterà di non essere certo di questa conoscenza.

Per tale motivo, Armando Incarnato deciderà di chiudere questa relazione in quanto ritiene che abbiano due stili di vita troppo diversi e incompatibili per permettere loro di costruire qualcosa insieme fuori dal programma di Maria De Filippi.

Gli spoiler delle puntate di Uomini e donne di aprile, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per nuovi battibecchi che vedranno protagonista sempre Armando, questa volta al centro dell'attenzione e dello "scontro" con il cavaliere Alessandro, ormai ex fidanzato di Ida Platano.