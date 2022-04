Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', interpretata fra gli altri da Antonella Attili (Agnese Amato), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Fabio Fulco (Ferdinando Torrebruna), Lucrezia Massari (Flora Gentile Ravasi), Valentina Bartoli (Veronica Zanatta) e Moisè Curia (Marco di Sant'Erasmo). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 4 all'8 aprile 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sospetti di Adelaide su Umberto e Flora, sul bacio fra Marco e Stefania, sulla riconciliazione fra quest'ultima e Gloria e sul piano ordito da Flavia per interferire nella vita sentimentale della figlia.

Flora si confida con Umberto

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' ci segnalano che Adelaide noterà che Flora sta indossando un nuovo paio di orecchini e inizierà a insospettirsi, finendo per scoprire che il gioiello è un regalo di Umberto. Inizialmente la contessa deciderà di non fare nulla per poi provocare Flora, facendole, però, capire di essere al corrente di ciò che c'è fra lei e Umberto. Spaventata, Flora deciderà di seguire i consigli di Ludovica, raccontando a Guarnieri della sua conversazione con Adelaide. Umberto prenderà immediatamente la situazione in mano, riuscendo a tranquillizzare la cognata raccontandole una mezza verità. Soddisfatta dalle parole dell'uomo, la contessa chiederà scusa a Flora che deciderà di non lasciare più la villa.

Stefania si riconcilia con la madre

Stefania non racconterà a nessuno di aver baciato Marco, preferendo reprimere i suoi sentimenti per tutelare la sorellastra. Nel frattempo, il giovane Sant'Erasmo confiderà a Roberto di essersi preso una cotta per la cognata. Più tardi, Stefania non riuscirà più a reprimere la sua tristezza e si confiderà con Gloria, riappacificandosi con lei.

Felice, la donna confiderà a Ezio tutta la sua gioia per essere riuscita finalmente a riconciliarsi con la figlia.

Gemma annuncerà alle amiche che molto presto potrebbe fidanzarsi con Marco, mentre Flavia, insieme a Fiorenza, mediteranno di mettere in atto un piano per allontanare definitivamente Ludovica da Marcello. Brancia, infatti, fingerà di essere malata in modo da fare avvicinare la figlia a Torrebruna.

Dante inviterà Beatrice e Serena a pranzare con lui all'aperto, ma la bambina preferirà rimanere con lo zio Vittorio.

Nel tentativo di conquistare la simpatia della bimba, Romagnoli le chiederà di partecipare al progetto carta-modelli per le bambole del Paradiso market, facendo arrabbiare Vittorio. Marco verrà a sapere che Adelaide ha invitato a sua insaputa i Colombo a villa Guarnieri per festeggiare il suo fidanzamento ufficiale con Gemma. Sicuro di provare un sentimento per Stefania, il giovane deciderà di chiudere con la fidanzata, mettendo in imbarazzo le loro famiglie.