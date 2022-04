Non si placano le chiacchiere sul futuro di Gemma Galgani a U&D. Stando a quello che riportano i giornalisti di Gossip in questi primi giorni di aprile, la storica dama del Trono Over potrebbe lasciare la trasmissione e lasciare il posto alla sua più cara amica. Una voce che arriverebbe dal dietro le quinte dl dating-show, sostiene che Ida Platano starebbe facendo di tutto per diventare la nuova "regina" del format, partendo dalla riproposizione degli stessi teatrini che la 72enne fa da anni.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

I fan di U&D non hanno potuto fare a meno di notare un cambio di gerarchie nel cast del Trono Over: da un mese a questa parte, infatti, Gemma è stata "accantonata" e Ida ha guadagnato spazio nelle puntate che sono andate in onda su Canale 5.

I giornali di gossip sostengono che Maria De Filippi starebbe seriamente valutando l'opzione di rinunciare a Galgani per puntare tutto sulla dama di Brescia che continua a regalare spunti di discussione con le sue relazioni senza lieto fine.

La 72enne, dunque, non solo rischierebbe di finire nelle retrovie del parterre femminile ma anche il suo posto in prima fila: rumor ancora non confermati, infatti, fanno sapere che la torinese potrebbe lasciare il dating-show definitivamente e dopo esserne stata assoluta protagonista per oltre 12 anni.

Chiacchiere sulle due dame di U&D

A insidiare il "trono" di Gemma non sarebbe una new entry ma la sua più cara amica: i bene informati, infatti, sostengono che Ida ambirebbe a diventare la protagonista indiscussa di U&D e lo starebbe facendo col supporto della redazione e della presentatrice.

"Gemma deve stare attenta. Non ha capito che la sua rivale peggiore è proprio Ida, questo è evidente a tutti", si legge sulle pagine di una nota rivista di gossip in questi primi giorni di aprile.

Stando all'indiscrezione, Platano starebbe facendo di tutto per strappare dalle mani di Galgani lo scettro di "regina" del format pomeridiano di Maria De Filippi.

"Sta mettendo in scena gli stessi teatrini dell'amica, tra lacrime e sospiri, perché vuole il suo posto", avrebbe raccontato una persona che lavorerebbe dietro le quinte del programma Mediaset.

La torinese, dunque, dovrebbe stare all'erta perché una delle donne delle quali si fida di più starebbe cercando di farle le scarpe emulando i suoi comportamenti in tv, gli stessi che l'hanno portata a diventare la protagonista assoluta del Trono Over negli ultimi anni.

Il ritorno di Riccardo a U&D

Una consapevolezza che sembrano avere i giornalisti, è che Gemma non rimarrà in televisione per sempre, quindi gli addetti ai lavori starebbero cercando un modo efficace per spostare l'attenzione del pubblico a casa da lei alla dama che prenderà il suo posto al centro delle dinamiche della versione Over.

Un elemento che potrebbe confermare questo cambio di gerarchie nel cast di U&D, è il ritorno di Riccardo Guarnieri. Dopo essersi assentato per circa un anno, il pugliese è rientrato negli studi Elios per cercare l'anima gemella e, stando alle prime anticipazioni che sono trapelate, la ex Ida non ha perso l'occasione per attirare l'attenzione di tutti commuovendosi e facendo un ballo con lui.

La partecipazione del cavaliere alle prossime puntate del dating-show, non dovrebbe far altro che accrescere la popolarità di Platano e mettere sempre più in ombra Galgani, ormai ridotta a "comparsa" non parlante. Sono quasi due settimane, infatti, che Maria De Filippi non interpella la 72enne sui suoi amori sfortunati, totalmente oscurati dai tira e molla tra Ida e gli uomini per i quali perde la testa.