Gli spettatori di U&D stanno per assistere ad uno dei momenti più attesi della stagione 2021/2022: il ritorno nel cast fisso di Riccardo Guarnieri. Le puntate che saranno trasmesse tra martedì 5 e venerdì 8 aprile, infatti, saranno anche dedicate alla reazione di Ida Platano al rientro in studio del suo storico ex fidanzato. Gli spoiler dell'ultima registrazione che Maria De Filippi ha condotto, fanno sapere che il cavaliere ha già adocchiato una dama con la quale uscire e non si tratta della parrucchiera di Brescia.

Aggiornamenti sui prossimi appuntamenti con U&D

Anche se mancano meno di due mesi all'inizio della lunga pausa estiva che U&D si concede ogni anno, il pubblico sta per essere spiazzato da un colpo di scena. Nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5, Maria De Filippi informerà i protagonisti del cast, gli opinionisti e le persone presenti in studio del ritorno di uno storico cavaliere.

A distanza di circa un anno dalla sua ultima apparizione su Canale 5, Riccardo Guarnieri sta per rientrare nel parterre maschile per restarci: il pugliese, infatti, ha deciso di dare un'altra possibilità al programma che ambisce a formare nuove coppie.

Dopo le turbolente relazioni con Ida e Roberta, dunque, il personal trainer ha scelto di tornare in trasmissione per cercare l'anima gemella, una donna con la quale condividere la quotidianità.

La commozione della protagonista di U&D

Le puntate di U&D che saranno proposte al pubblico di Canale 5 tra oggi e l'8 aprile, dunque, vedranno il ritorno nel cast di Riccardo e la reazione dei principali protagonisti a tutto questo.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che Ida non è riuscita a trattenere l'emozione quando ha rivisto il suo ex riappropriarsi di una seduta nel parterre maschile del Trono Over: la dama si è commossa ed ha confermato di essere ancora legata a Guarnieri (pare non sentimentalmente).

Un momento che farà gioire i fan della storica coppia, sarà quello in cui accetteranno di fare un ballo insieme a centro studio.

Anche se sembra non ci siano le basi per un ritorno di fiamma, è evidente a tutti che Ida e Riccardo creeranno nuove dinamiche da qui a fine stagione, magari interagendo o commentando le uscite che faranno con altre persone.

Gli spoiler dagli studi di U&D

Il ballo che Ida e Riccardo hanno fatto durante la puntata dedicata al ritorno del cavaliere nel cast di U&D, non farà da apripista ad un riavvicinamento tra i due.

Le anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 3 aprile scorso, informano i curiosi che Guarnieri si è scambiato il numero con una dama del parterre e l'ha incontrata per un aperitivo. I due si sono trovati molto bene, tant'è che hanno deciso di uscire di nuovo insieme quella sera per approfondire la conoscenza.

Il pugliese, dunque, non ha intenzione di riallacciare un rapporto amoroso con la ex Platano, anche perché lei sta frequentando da un paio di settimanale Ilie.

Messo da parte il tira e molla con Alessandro Vicinanza, la parrucchiera ha accettato il corteggiamento del romano che la tratta benissimo e col quale è nato subito un bel feeling.

È ancora presto per scoprire se Ida e Riccardo troveranno l'amore da qui alla fine della stagione 2021/2022 del dating-show, quel che è certo è che il ritorno di lui nel programma farà bene agli ascolti e alle dinamiche del Trono Over, ultimamente un po' ferme e incentrate quasi esclusivamente sulle relazioni della bresciana.

Di Gemma, invece, si stanno perdendo le tracce: durante la registrazione di domenica scorsa, di Galgani non si è neppure parlato e neanche Tina l'ha attaccata come faceva sempre fino a qualche mese fa.