Si è da poco conclusa la puntata di U&D che molti fan attendevano da circa una settimana: mercoledì 6 aprile, infatti, il dating-show ha riaccolto un suo storico protagonista ad un anno di distanza dalla sua ultima apparizione. Riccardo Guarnieri ha ripreso possesso del suo posto nel parterre del Trono Over e, come anticipato da chi ha assistito alle riprese di questo appuntamento, ha subito battibeccato con Ida Platano. Dopo aver ballato insieme, però, i due ex sono apparsi più sereni e la dama ha fatto una dichiarazione che tanti spettatori hanno interpretato come un'ammissione di sentimento.

Il cast di U&D riaccoglie Riccardo dopo un anno

Mercoledì 6 aprile è stata la giornata dedicata al ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne. Il pugliese è rientrato nel cast del programma che gli ha dato fama e popolarità, e l'ha fatto dalla porta principale e con intenzioni piuttosto decise.

Maria De Filippi ha informato i presenti della scelta del cavaliere di ritornare nel Trono Over ad un anno di distanza dalla sua ultima apparizione davanti alle telecamere, ovvero quando ha comunicato a tutto il pubblico la fine della turbolenta storia d'amore con Roberta Di Padua.

Oggi il personal trainer è ancora single e spera di poter trovare l'anima gemella partecipando alla trasmissione Mediaset che da tempo ospita anche la sua più famosa ex fidanzata.

Le telecamere, infatti, per tutta la puntata hanno indugiato su volto emozionato di Ida; la parrucchiera, infatti, non ha nascosto la felicità che stava provando nel rivedere Riccardo dopo un lungo periodo di gelo (anche se la redazione l'aveva informata prima dell'inizio della registrazione di quello che sarebbe accaduto da lì a breve).

Le speranze dei fan di U&D sull'ex coppia

Riccardo e Ida hanno subito dato vita ad un botta e risposta che ha riportato i telespettatori di U&D indietro nel tempo, ovvero al periodo in cui erano fidanzati e bisticciavano continuamente per le loro divergenze caratteriali.

Maria De Filippi ha provato a spronare Platano a rendere pubbliche le sensazioni che ha provato nel rivedere l'ex, e lei non si è fatta pregare.

"Mi fa effetto. Sono contenta che sia qui", ha detto la dama prima che Guarnieri la punzecchiasse su alcune cose che ha detto sulla sua persona nel recente passato.

Per cercare di smorzare i toni, la conduttrice ha proposto ai due un ballo a centro studio sulle note di una romantica canzone, "Io volevo solo te" di LDA.

Quando la musica è finita, Gianni Sperti ha notato che Ida aveva le lacrime agli occhi e le ha chiesto il motivo.

"Sono di gioia. Penso che certi amori sono per sempre", ha commentato la parrucchiera lasciando intendere di provare ancora qualcosa per Riccardo.

Acceso scontro tra Tina e Pinuccia a U&D

Se Ida è apparsa sognante ed emozionata per il ballo che ha fatto con Riccardo, quest'ultimo ha subito precisato che non è tornato a U&D per riconquistare la ex fidanzata.

Quando Tina gli ha chiesto se intende riavvicinarsi sentimentalmente a Platano, Guarnieri ha risposto di no e dicendosi pronto a iniziare nuove frequentazioni con altre dame del parterre.

A proposito della puntata che è andata in onda il 6 aprile, tutta la prima parte è stata dedicata a Pinuccia e all'ennesimo battibecco che ha avuto con Cipollari. L'opinionista del dating-show non nutre una particolare simpatia per la signora di Vigevano, e l'ha palesato anche quando ha ricevuto da lei un regalo piuttosto provocatorio: un sacchetto di riso alludendo al modo di dire "Il riso abbonda sulla bocca degli stolti".

Tra le due c'è stato un lungo diverbio e la donna ha lasciato lo studio in lacrime, consolata per tutto il tempo da Alessandro.