Federica Aversano, la non-scelta di Matteo Ranieri, potrebbe tornare in studio a Uomini e donne. È questa l'ultima clamorosa indiscrezione legata all'ex pretendente del tronista ligure che, dopo aver fatto i conti col rifiuto alla scelta finale, potrebbe tornare a mettere piede nella popolare trasmissione di Maria De Filippi.

Questa volta, però, Federica potrebbe occupare un ruolo diverso, dato che per lei potrebbe iniziare l'esperienza come tronista.

Federica Aversano, dopo il rifiuto di Matteo ritorna a Uomini e donne?

Nel dettaglio, Federica Aversano è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione di Uomini e donne, costantemente al centro dell'attenzione per il suo percorso con Matteo Ranieri.

Presente fin dall'inizio del trono, la ragazza sembrava essere una delle super-favorite per la scelta finale, ma alla fine non è stato così.

Al rush finale, infatti, Matteo Ranieri ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Valeria, una delle corteggiatrici arrivate nell'ultimo periodo.

La reazione di Federica non si è fatta attendere e, dopo aver preso atto del rifiuto da parte del tronista, non ha perso occasione per sbottare e attaccare Matteo, accusandolo di essersi comportato male e rimproverandolo per alcuni atteggiamenti che, secondo lei, avrebbe dovuto evitare durante il percorso.

Maria De Filippi potrebbe far tornare Federica a U&D

Accuse che avevano scatenato l'ira funesta di Tina Cipollari che, durante la registrazione della scelta finale, non aveva perso occasione per puntare il dito contro Federica, ammettendo di non averla mai gradita.

Eppure, secondo i retroscena di queste ultime ore, ben presto Federica Aversano potrebbe rimettere piede nello studio di Uomini e donne.

Si vocifera, infatti, che Maria De Filippi starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di riavere di nuovo in trasmissione l'ex pretendente di Matteo Ranieri e quindi riaccoglierla di nuovo, ma in una veste del tutto diversa.

L'ex pretendente Federica potrebbe diventare la nuova tronista a Uomini e donne

Questa volta, infatti, Federica Aversano potrebbe approdare a Uomini e donne nelle vesti di tronista e quindi passare dall'altro lato della barricata, ma potrebbe anche rimettere piede in studio per conoscere meglio Alessandro.

Il cavaliere del trono over, ormai ex fidanzato di Ida Platano, non aveva nascosto il suo interesse nei confronti di Federica, ammettendo che gli sarebbe piaciuto conoscerla.

La ragazza, in quel momento, delusa dal rifiuto di Matteo Ranieri, scelse di non intraprendere una nuova frequentazione, ma non si esclude che possa cambiare idea in vista di questo possibile ritorno a Uomini e donne.