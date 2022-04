Non sono passate neppure due settimane da quando Riccardo è rientrato ufficialmente nel cast di U&D, ma sono già tanti gli spunti di discussione che ha regalato. Il cavaliere ha iniziato e chiuso una frequentazione, ma sono i balli a centro studio con Ida ad aver alimentato le chiacchiere sul possibile ritorno di fiamma tra i due ex. Interpellato sulle emozioni che ha provato tornando nel parterre del Trono Over, Guarnieri ha speso belle parole soprattutto per Platano e sulla relazione che hanno vissuto.

Le spiazzanti dichiarazioni del cavaliere di U&D

Dopo essersi assentato per un anno dagli studi di U&D, Riccardo è tornato per scompigliare un po' le carte e per creare nuove dinamiche nel Trono Over.

A colpire i telespettatori, è stato soprattutto l'atteggiamento che Guarnieri ha avuto con Ida al loro primo incontro pubblico dopo tanto tempo: messi da parte i vecchi rancori, i due ex hanno ballato e si sono scambiati sguardi di complicità anche a distanza.

Il pugliese ha cercato di cominciare a conoscere qualche dama del parterre, ma le cose non sono andate bene. Le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda a partire dal 13 aprile, fanno sapere che il cavaliere ha chiuso la frequentazione con Gloria e ha fatto nuovi balli con l'ex fidanzata Platano.

Il sospetto del pubblico di U&D

Quando i giornalisti gli hanno chiesto cosa ha provato quando ha rivisto Ida davanti alle telecamere, Riccardo ha risposto: "Quando ci siamo incontrati, c'è stato un momento di emozione".

Anche i telespettatori di U&D si sono accorti della gioia che Platano ha provato nel ritrovare l'ex fidanzato dopo tanto tempo, tant'è che hanno subito ipotizzato che potrebbero tornare insieme nel prossimo futuro.

Quando in una recente intervista gli è stata posta una domanda sulle relazioni che ha vissuto con varie dame del parterre, Guarnieri ci ha tenuto a fare un'importante precisazione.

"Quella con Ida è stata una vera storia d'amore, le altre sono state solo conoscenze", ha puntualizzato il pugliese.

Un pensiero che sposano molti fan del programma, dunque, è che a breve potrebbe esserci il tanto chiacchierato riavvicinamento tra i due protagonisti del Trono Over, l'ennesimo da quando entrambi fanno parte del cast.

Le anticipazioni sui prossimi appuntamenti con U&D

Riccardo, dunque, è tornato a U&D per dare l'ennesima possibilità al suo rapporto con Ida oppure per cercare un amore?

Il cavaliere continua a smentire la prima ipotesi, ma il pubblico non gli crede più di tanto: da quando ha rimesso piede negli studi Elios, infatti, il pugliese non ha perso l'occasione per punzecchiare l'ex fidanzata e per ballare con lei tutte le volte che ha potuto.

Platano, dal canto suo, non ha nascosto la forte emozione che ha provato quando ha rivisto Guarnieri, tant'è che non ha trattenuto le lacrime dopo il primo ballo che ha fatto con lui.

Anche Maria De Filippi sta cavalcando l'onda del Gossip che vorrebbe i due pronti a tornare in coppia: sono molte, infatti, le domande che la conduttrice sta facendo agli ex sia sul loro passato che sul pensiero che hanno sulle nuove frequentazioni che stanno vivendo.

Tina Cipollari si è resa conto che né Ida né Riccardo hanno intenzione di fare chiarezza sul loro legame, per questo li ha attaccati pesantemente nel corso della registrazione di una puntata che non è ancora andata in onda su Canale 5. L'opinionista si è schierata contro la dama e il cavaliere e a favore di Alessandro, l'uomo che la parrucchiera ha conosciuto fino a poche settimane fa e al quale aveva detto "ti amo" nonostante fosse consapevole di non essere del tutto ricambiata.