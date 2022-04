Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha innescato nuove dinamiche nel percorso di Ida Platano. Nella puntata di mercoledì 13 aprile su Canale 5, il cavaliere tarantino ha chiuso la conoscenza con Gloria. Inoltre, ha chiesto di poter ballare con la dama bresciana. Riccardo ha ammesso che vorrebbe parlare con Ida per chiarire alcuni punti in sospeso.

Riccardo chiede di ballare con Ida

Ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Al momento non è chiaro cosa stia accadendo nello studio di Uomini e donne. L'unica cosa certa è che tra il cavaliere e la dama bresciana sembra esserci un feeling particolare.

Nella puntata di mercoledì 13 aprile, Guarnieri si è avvicinato alla sua ex per scambiare due chiacchiere mentre i presenti in studio ballavano. In un secondo momento Maria De Filippi ha chiesto al 41enne di Taranto con chi volesse ballare. Il diretto interessato senza pensarci su due volte ha fatto il nome di Platano: "Mi piacerebbe chiacchierare insieme a lei come una volta". Riccardo non ha nascosto che quello che c'è stato con Ida non si può dimenticare: "Penso sia normale".

A quel punto è intervenuta Tina Cipollari. La storica opinionista si è scagliata contro Ida Platano. Secondo Tina, la dama sarebbe ancora innamorata del suo ex Riccardo ma una settimana fa avrebbe detto di provare dei sentimenti per Alessandro.

In replica, Ida ha precisato che non è paragonabile Guarnieri all'altro cavaliere. A detta di Gianni Sperti, tra i due ex si sarebbe riaccesa la scintilla dell'amore.

Guarnieri interrompe la conoscenza con Gloria

Nel corso della puntata Riccardo Guarnieri si è trovato a parlare con Gloria: la dama con la quale aveva intrapreso una conoscenza.

Il cavaliere al centro dello studio ha deciso di chiudere la frequentazione. Come spiegato da Guarnieri, da parte sua c'è solo attrazione fisica. Dunque, conoscendo sé stesso è convinto che in futuro non possa scattare nulla. Nel vedere Gloria più presa rispetto a lui, il 41enne ha preferito interrompere. A quel punto Gianni Sperti ha chiesto al protagonista di Uomini e Donne quale sia il suo primo pensiero al mattino.

Riccardo imbarazzato ha preferito non rispondere al quesito dell'opinionista. Tuttavia, il cavaliere ha fatto sapere di non avere alcuna voglia di cercare lontano dai riflettori Gloria.

Pochi istanti prima, Riccardo aveva discusso con Armando Incarnato insinuando che il cavaliere si mettesse sempre in mezzo nelle sue frequentazioni. A detta del 41enne, Armando lanciava frecciatine anche quando era impegnato con Ida. Secondo Tina Cipollari, Incarnato non accetterebbe che alcune dame preferiscano il cavaliere pugliese a lui.