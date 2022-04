Un sorprendente colpo di scena è accaduto nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa mercoledì 6 aprile su Canale 5. Ida Platano si è commossa di fronte al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, che invece si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Per questo motivo Maria De Filippi ha deciso di aiutarli a superare questo momento di difficoltà, invitandoli a ballare al centro dello studio.

Uomini e Donne, puntata oggi 6 aprile: litigio feroce tra Tina Cipollari e Pinuccia

L'appuntamento del 6 aprile di Uomini e Donne è iniziato con un litigio feroce tra Tina Cipollari e Pinuccia.

Quest'ultima ha regalato all'opinionista un sacchettino pieno di riso insieme a un bigliettino che ha scatenato la sua rabbia. Inoltre la dama di Vigevano ha provato a chiarirsi con Alessandro Rausa, ma il cavaliere si è dimostrato molto infastidito dalle accuse di Pinuccia, precisando di volere da lei solo amicizia. Tina, a questo punto, si è scagliata contro la dama, facendola addirittura piangere e scappare dallo studio visibilmente provata.

Alessandro Vicinanza, invece, ha conosciuto una nuova dama dopo l'addio a Ida Platano.

Riccardo torna nel parterre e attacca subito Ida

Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre maschile di U&D. Il cavaliere tarantino è apparso molto a disagio e Tina ha rivelato di aver rivalutato il suo percorso all'interno della trasmissione, con chiaro riferimento a Ida Platano, la quale si sentirebbe fuori dagli studi con Armando Incarnato.

Riccardo ha dichiarato di non aver preso bene le parole della bresciana in merito alla loro passata storia d'amore, accusandola di averlo più volte umiliato. Inoltre ha commentato la sua presenza nelle recenti puntate di U&D: "Io non ho rancori nei tuoi confronti, ma ho visto che non sei cambiata tanto. Ho visto come ti sei approcciata e non riesci mai a elogiare la persona che hai davanti".

Alla discussione è intervenuta Gemma, che si è schierata dalla parte di Ida, accusando Riccardo di non aver capito il sentimento che la sua amica provava per lui.

Ida Platano: 'Certi amori rimangano per sempre'

Nonostante tutto, Ida Platano ha affermato di essere contenta di aver rivisto il suo ex in studio, tanto da decidere di ballarci insieme come segnale di distensione e in ricordo dei bei vecchi tempi.

Una volta tornati sulle seggioline rosse la bresciana, con le lacrime agli occhi, ha fatto tornare a sognare i fan della coppia, dichiarando: "Certi amori rimangano per sempre", sebbene abbia precisato che non si tratta di una dichiarazione d'amore.