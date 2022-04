Riccardo Guarnieri rompe il silenzio su Ida Platano dopo essere ritornato in studio a Uomini e donne e dopo averla rivista in trasmissione da Maria De Filippi.

In queste settimane di messa in onda del programma, tra i due protagonisti del trono over ci sono stati dei timidi segnali di riavvicinamento, tali da far sperare i fan in un ritorno di fiamma.

Ma qual è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Riccardo che ha fatto delle precisazioni sul legame con Ida ed è tornato a parlare anche della sua ex Roberta Di Padua.

La verità di Riccardo che rompe il silenzio su Ida a Uomini e donne

Nel dettaglio, intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Riccardo ha rotto il silenzio su Ida Platano dopo il riavvicinamento che c'è stato tra di loro in queste settimane.

"Tra me e Ida la storia è finita ma è rimasta tanta complicità", ha ammesso il cavaliere parlando del suo legame con la celebre dama che continua ad essere al centro delle dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi.

"Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati", ha aggiunto ancora Riccardo svelando che gli basta una sola parola oppure un semplice sguardo per entrare in sintonia con la sua ex fidanzata, la quale occupa ancora un posto di rilievo nel suo cuore.

Proprio per questo motivo, Riccardo non ha nascosto che la cosa più bella e giusta, forse sarebbe quella di riuscire a costruire un legame di amicizia e quindi restare comunque in buoni rapporti.

Il ritorno di Riccardo e Ida al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Eppure i fan della coppia che aveva fatto sognare il pubblico di Uomini e donne, a oggi sperano in un ritorno di fiamma e in un riavvicinamento tra i due protagonisti del trono over, che hanno subito riconquistato il centro della scena nel programma di Maria De Filippi.

Inoltre, parlando del ballo che hanno fatto insieme in trasmissione, Riccardo Guarnieri ha ammesso che in quei momenti si sono ritrovati a parlare del piccolo Samuele, figlio di Ida e del percorso della dama che, ad oggi, continua a cercare l'amore in tv.

Riccardo non ha nascosto che, a distanza di anni da quell'addio, ha notato che Ida continuerebbe a rincorrere dietro ad un qualcosa che poi alla fine non troverebbe mai.

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio anche su Roberta

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha voluto mettere un punto anche sulla relazione con un'altra dama del programma: Roberta Di Padua, con la quale ha vissuto una tormentata relazione nel programma di Canale 5.

Dopo che la dama aveva fatto sapere che tra di loro c'era stata una telefonata di chiarimento, Riccardo ha precisato di aver messo la parola fine a questa relazione e che, quella telefonata con Roberta, venne fatta solo perché aveva appreso che la dama aveva contratto il Covid-19 e voleva sapere come stesse.