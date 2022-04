Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda ad aprile 2022 in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorpresa.

Occhi puntati in primis sul ritorno in scena di Riccardo Guarnieri, l'ex fidanzato di Ida Platano che dopo un periodo di assenza in studio, ha fatto nuovamente il suo ingresso in trasmissione.

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Riccardo Guarnieri si ripresenta in studio

La reazione di Ida Platano non si è fatta attendere: la dama non ha trattenuto la sua commozione anche se, Riccardo, ha dimostrato di essere pronto a voltare pagina definitivamente.

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di aprile su Canale 5, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà il ritorno in scena di Riccardo Guarnieri.

Il celebre protagonista del trono over, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, si riaffaccerà di nuovo nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronto a riprendere in mano le redini del suo percorso.

Il ritorno di Riccardo desterà grande attenzione in studio e, ovviamente, al centro dell'attenzione ci sarà la reazione della dama Ida Platano, che con il cavaliere ha vissuto delle emozioni molto intense.

Ida Platano commossa per il ritorno del suo ex Riccardo a U&D

Ebbene, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di aprile, rivelano che Ida Platano nel rivedere in studio Riccardo non tratterrà la commozione.

La dama apparirà provata da questo ritorno che non potrà lasciarla indifferente, alla luce proprio delle belle emozioni e delle intense sensazioni che hanno provato insieme nel corso della loro tormentata e turbolenta storia d'amore.

I due saranno protagonisti anche di un ballo insieme in studio che, in un primo momento, sembrerà riaccendere la speranza di un possibile ritorno di fiamma.

Ma è davvero così? Le anticipazioni di Uomini e donne di aprile rivelano che, nel corso della seconda registrazione che ha visto protagonista Riccardo Guarnieri, c'è stata già la svolta definitiva.

Riccardo Guarnieri volta pagina e dimentica Ida: anticipazioni Uomini e donne aprile

Il cavaliere, infatti, ha dimostrato di non essere tornato in studio per Ida Platano, dato che ha avuto modo di conoscere una nuova dama del parterre over.

Guarnieri, quindi, è stato protagonista di una nuova esterna con una new entry del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. I due hanno fatto questa prima uscita insieme e, adesso, dovranno capire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Insomma, sembrerebbe proprio che Ida debba mettersi l'anima in pace, dato che questo ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, non lascia pensare ad un ritorno di fiamma.