Nella giornata di venerdì 22 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. A tal proposito ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over. In studio c'è stata l'ennesima lite fra Tina e Ida Platano, mentre Biagio Di Maro e Catia hanno avuto una discussione. Nel frattempo, la conoscenza fra Gemma Galgani e Giacomo sta procedendo bene.

Uomini e Donne, registrazione 22/4: Tina attacca Ida Platano

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ci sono state discussioni in studio fra Tina Cipollari e Ida Platano.

Anche nella registrazione del dating show di venerdì 22 aprile c'è stato l'ennesimo scontro fra l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi e la dama. Le anticipazioni trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Tina ha attaccato Ida. Nel dettaglio, secondo l'opinionista del programma di Canale 5, Platano sarebbe ancora innamorata di Riccardo. Al momento, non è chiaro se Platano si sia messa a piangere ancora per gli attacchi dell'opinionista del programma di Canale 5, come accaduto nelle recenti puntate. Nel frattempo, per l'ex fidanzata di Guarnieri sono scesi due ragazzi e Ida ha deciso di tenerne uno.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Tina dice a Riccardo di stare lontano da Ida Platano

Nel frattempo, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha suggerito a Riccardo Guarnieri di cercare di stare lontano dalla sua ex, dal momento che Ida ha deciso di voltare pagina con una nuova conoscenza. Inoltre, Tina ha chiesto al cavaliere pugliese di evitare di invitare a ballare Platano durante la trasmissione.

Invece, Riccardo ha iniziato una frequentazione con una single del parterre. In studio c'è stata la sfilata delle dame, ma non è ancora trapelata alcuna informazione in merito al tema e alla vincitrice.

Uomini e Donne, riprese 22 aprile: Biagio e Catia ai ferri corti

Nel frattempo, Biagio ha iniziato una frequentazione con Catia ma, purtroppo, le cose fra i due single del programma di Canale 5 non sono andate per il verso giusto.

Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che Di Maro ha voluto portare la dama a cena in una pizzeria al taglio, ma Catia non avrebbe apprezzato la scelta del cavaliere partenopeo. La single, infatti, avrebbe preferito andare in un locale più raffinato. In studio la situazione è degenerata e la coppia ha avuto una pesante lite. Attualmente non è chiaro se Biagio e la dama abbiano fatto pace o se la loro conoscenza sia terminata. Per Gemma, invece, ci sono state importanti novità. La dama torinese ha iniziato una conoscenza con Giacomo e le cose, fra i due, sembrerebbero andare per il verso giusto. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli sulla nuova frequentazione di Galgani e se la coppia si sia baciata durante l'uscita. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori dettagli sulle vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne.