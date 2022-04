Arrivano nuove notizie per i fan del medical drama più longevo della storia della televisione americana. Stando a quanto riportato da Deadline, il finale di stagione di Grey's Anatomy 18, in programma il 26 maggio negli USA, vedrà il ritorno a sorpresa di una delle coppie più amate dello show: i Japril.

Jesse Williams e Sarah Drew torneranno infatti a vestire i panni di Jackson Avery e di April Kepner. Come ricorderete, Williams ha lasciato definitivamente il medical drama ideato da Shonda Rhimes al termine della passata stagione. A differenza di molti altri personaggi, tuttavia, il personaggio interpretato dall'amatissimo attore americano non ha avuto una tragica dipartita.

Jackson, infatti, ha incontrato la sua ex moglie e le ha comunicato la sua decisione di lasciare che il Grey Sloan Memorial Hospital per andare a Boston a dirigere la fondazione di sua madre. April ha accettato di seguirlo, così che lui potesse continuare a stare vicino a sua figlia. Poco prima l'ex dottoressa, aveva confessato di essersi separata da suo marito Matthew, lasciando così sperare i fan in un ritorno di fiamma tra i Japril.

Dopo aver lasciato Grey's Anatomy, Jesse Williams si è dedicato ad altri progetti e attualmente è impegnato a Broadway nel revival di successo di Take Me Out, dove interpreta Darren Lemming. In estate invece l'attore sarà nel cast della commedia d'azione Secret Headquarters con Owen Wilson.

Nel finale di Grey's Anatomy 18 si capirà cosa è successo ad April e Jackson

Si preannuncia un finale di stagione ricco di emozioni per i fan di Grey's Anatomy. Nelle scorse settimane, i vertici di ABC avevano svelato che la stagione 18 del medical drama si sarebbe conclusa il 26 maggio negli USA con uno speciale di due ore.

Adesso è noto che ci sarà anche il ritorno di Jesse Williams e Sarah Drew, nei ruoli di Jackson e April.

Nei mesi scorsi, l'attore aveva già parlato della possibilità di tornare in Grey's Anatomy a vestire i panni di uno dei personaggi più apprezzati della serie. In una recente intervista Williams aveva anche condiviso la sua opinione su come poteva essere la nuova avventura a Boston per Jackson.

Queste le parole dell'attore: "Nella mia mente avrà molti inciampi sulla sua strada verso il successo nell'amministrazione che ha intrapreso nella gestione di una fondazione. Penso che questo sia qualcosa a cui non vuole, non può rinunciare. Ha finalmente trovato un posto per se stesso che non è solo la sua professione. Si sentirà vivo in un modo che non ha mai fatto prima, il che è molto eccitante".

I fan potranno così finalmente scoprire cosa è successo a Jackson e se si è riaccesa la passione con April. Il ritorno di Williams e Drew nel finale chiuderà una diciottesima stagione che ha visto il ritorno di altri volti noti come quello di Kate Walsh (in un arco di più episodi), nel ruolo di Addison, e Kate Burton, in quello di Ellis Grey.

Negli USA Grey's Anatomy 18 riprende il 5 maggio: ci sarà Addison

Dopo una pausa di circa tre settimane, Grey's Anatomy 18 riprenderà giovedì 5 maggio 2022 negli Stati Uniti, quando andrà in onda il 16esimo episodio. Nella puntata, intitolata "Should I Stay or Should I Go", al Grey Sloan si rivedrà Addison Montgomery. La dottoressa, interpretata da Kate Walsh, ha già fatto la sua apparizione in questa stagione, nel corso del terzo e quarto episodio.

Nella nuova puntata del medical drama, stando a quarto riportato dalla breve trama rilasciata da ABC, la Bailey sarà alle prese con una preoccupata Catherine Fox che sta affrontando audit per molti dei suoi ospedali della Fondazione. Nel frattempo, le tensioni tra Meredith e Richard aumenteranno, e Owen riprenderà a lavorare in ospedale.

L'appuntamento con Grey's Anatomy 18 è quindi fissato negli Usa per il 5 maggio, mentre in Italia l'episodio sarà disponibile prossimamente su Disney+ (solo per gli abbonati).