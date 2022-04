Nella giornata di venerdì 22 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. A tal proposito ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over e classico: Vincenza ha raccontato che Saverio avrebbe cercato troppo contatto fisico, mentre lei avrebbe preferito aspettare ad avere un avvicinamento. Nel frattempo, la frequentazione fra Gemma e Giacomo sembrerebbe andare a gonfie vele.

U&D, riprese 22 aprile: Vincenza frequenta Saverio

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Vincenza ha iniziato una frequentazione con Bruno.

A un certo punto, però, il cavaliere aveva scelto di chiudere con la dama, per poi ripensarci.

Pertanto, la coppia aveva ricominciato a sentirsi di nuovo e a uscire insieme. Le indiscrezioni trapelate in rete sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Vincenza, ha conosciuto anche Saverio, ma le cose, fra i due single, sembrerebbero non essere iniziate per il verso giusto.

Uomini e Donne, registrazione 22 aprile: Vincenza si lamenta di Saverio

Vincenza si è seduta al centro dello studio con Bruno e Saverio e ha iniziato a raccontare come sta procedendo la frequentazione con i single del parterre. A tal proposito, la dama si è lamentata di Saverio perché, a detta sua, l'uomo avrebbe cercato troppo contatto fisico, mentre per lei sarebbe stato troppo presto per avere un tale avvicinamento.

Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse in rete, però, non rivelano se la donna abbia deciso di proseguire la conoscenza con tutti e due i corteggiatori o se abbia preferito proseguire soltanto con Bruno.

Anticipazioni prossime puntate: Gemma continua la conoscenza con Giacomo

Intanto il periodo sfortunato in amore sembra essere finito per Gemma.

La dama torinese, infatti, già da qualche giorno sta frequentando Giacomo. Le cose fra Galgani e il cavaliere del parterre over sembrerebbero andare a gonfie vele. Al momento, però, non è chiaro se la coppia abbia già avuto qualche scambio di effusioni e se si sia scambiata qualche bacio.

Nel frattempo, in studio, c'è stata la sfilata delle dame, ma non è trapelato il tema che hanno dovuto portare in passerella le single della trasmissione.

Inoltre, durante la registrazione, non sono mancate le discussioni. In particolar modo, Tina ha attaccato nuovamente Ida. A detta dell'opinionista della trasmissione, Platano sarebbe ancora innamorata di Riccardo.

Anche Biagio e Catia hanno avuto una lite in studio, a causa della serata trascorsa insieme. Il cavaliere partenopeo ha portato a cena la dama in una pizzeria al taglio, ma Catia avrebbe preferito andare in un locale più raffinato. La coppia, pertanto, si è scontrata in trasmissione e non è chiaro se la frequentazione per i due protagonisti del dating show sia terminata.