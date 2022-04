Nella giornata di sabato 16 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda sul piccolo schermo nei prossimi giorni. A tal proposito, Luca potrebbe avere perso una delle sue corteggiatrici, perché Aurora, durante le riprese, ha lasciato lo show. Nel frattempo, ci sono state novità anche per i protagonisti del trono over e Bruno ha scelto di dare una nuova chance a Vincenza ed è tornato a uscire con lei. Inoltre, Biagio ha deluso una dama, mentre Gemma ha voltato pagina con Giacomo. Mistero invece su Ida Platano, assente in studio.

Uomini e Donne, prossime puntate: Aurora lascia lo show

Aurora sembrava essere a un passo da essere la scelta di Luca Salatino, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Le indiscrezioni trapelate in rete sull'account social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che la corteggiatrice ha avuto momenti difficili durante la registrazione di Uomini e Donne di sabato 16 aprile. A tal proposito, in studio è stato fatto vedere un video dell'esterna che Luca ha fatto con Colombo e la coppia si è baciata in piscina. Purtroppo, però, dopo che è stato mostrato il filmato con i momenti salienti dell'uscita, in studio è avvenuta una discussione, che ha portato Aurora a lasciare lo show.

Uomini e Donne, registrazione 16/4: Aurora lascia lo show

In particolar modo, sembrerebbe che la lite sia stata scatenata da una domanda fatta da Aurora a Luca. La corteggiatrice, infatti, ha voluto sapere dal tronista che differenze ha notato fra il loro bacio e quello che Salatino si era scambiato con Lilli. A quel punto, il single romano ha definito "fredda" Aurora.

Nel frattempo, anche Tina è intervenuta e l'opinionista di Uomini e Donne si è scagliata contro la corteggiatrice. Dopo essersi resa conto di essere attaccata da Cipollari e non essere difesa dal tronista, Aurora ha preferito lasciare le riprese e andare via dallo studio del dating show.

Uomini e Donne, riprese 16/4: Bruno esce con Vincenza, Biagio delude una dama

Per quanto riguarda il trono over, invece, ci sono state importanti novità per i protagonisti del parterre. Infatti, Bruno è tornato sui suoi passi e sembrerebbe avere dimenticato le critiche che gli aveva mosso Vincenza, al punto da dare una nuova occasione alla dama. Infatti, nonostante nelle puntate andate in onda su Canale 5, il cavaliere laziale sembrava essere intenzionato a voltare pagina con Pinuccia, nelle prossime puntate del programma, il single darà una nuova occasione a Vincenza.

Nella registrazione del 16 aprile, inoltre, Biagio ha deluso Katia, perché non l'ha portata a mangiare il sushi come desiderava, ma l'ha portata a mangiare la pizza al taglio.

Gemma, invece, ha voltato pagina con Giacomo, un cavaliere del parterre che ha ballato anche con lei. Resta un mistero cosa sia accaduto a Ida Platano, che non è stata presente in studio per le ultime riprese e, durante la registrazione, non è stato fornito il motivo della sua assenza. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti del dating show.