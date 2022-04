Nella giornata di venerdì 29 aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne.

Durante le riprese del dating show di Maria De Filippi ci sono state importanti novità per quanto riguarda il trono over. A tal proposito, Ida e Riccardo hanno parlato del loro rapporto e per la dama, fra di loro, ci sarebbe qualcosa in più di una semplice amicizia. Nel frattempo sono proseguite le vicende sentimentali dei cavalieri del parterre. Bruno ha iniziato a scambiarsi messaggi con una signora e ha incontrato una single, arrivata in studio per lui.

Alessandro, invece, ha conosciuto Concetta, ma ha deciso di non tenerla.

Uomini e Donne, registrazione 29 aprile: Ida e Riccardo protagonisti della trasmissione

La storia fra Ida e Riccardo è terminata da tanto tempo, ma la parrucchiera sembrerebbe non essere riuscita a dimenticare il cavaliere pugliese. Le indiscrezioni trapelate in rete, attraverso l’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Guarnieri e Platano sono stati i protagonisti della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 29 aprile. La coppia ha parlato del rapporto che li lega, dando due opinioni diverse in merito ai sentimenti che provano l'uno per l'altro.

Riprese 29 aprile: Ida è ancora presa da Riccardo

Se da un lato Riccardo ha continuato a parlare di amicizia con la sua ex fidanzata, dal canto suo Ida sembrerebbe avere una visione opposta del loro legame.

A tal proposito, la parrucchiera non sarebbe riuscita a dimenticare la relazione con Guarnieri. Infatti, Platano ha dichiarato che, secondo lei, con Riccardo ci sarebbe qualcosa in più di una semplice amicizia. La dama del parterre di Uomini e Donne, pertanto, sembrerebbe ancora presa dal suo ex.

Nel frattempo, Riccardo ha parlato anche con Gloria riguardo la loro frequentazione.

La single ha ribadito che la sua storia con l’ex protagonista di Temptation Island è terminata e ha iniziato a frequentare un altro cavaliere, con il quale c’è stato anche un bacio.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Alessandro e Bruno conoscono nuove dame

Le anticipazioni della registrazione di venerdì 29 aprile rivelano ulteriori dettagli su altri protagonisti del trono over.

Alessandro ha conosciuto Concetta, una dama arrivata in studio per lui, ma ha deciso di non tenerla. Bruno, invece, ha incontrato una delle signore che volevano frequentarlo e ha iniziato a scambiarsi messaggi con lei. Nel frattempo, in studio, è arrivata anche un’altra single per lui e l’ha tenuta.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, non ci sono stati aggiornamenti: a quanto pare i tronisti non sono entrati in studio.