Molte novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful in programma a inizio maggio negli Usa. Gli spoiler della soap opera rivelano che Steffy Forrester potrebbe iniziare a capire che Sheila Carter potrebbe essere coinvolta nell'aggressione avvenuta ai suoi danni nel vicolo de Il Giardino.

Beautiful: Steffy potrebbe ricordare che Sheila le ha sparato

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse a inizio maggio sulla Cbs rivelano che si tornerà a parlare di Deacon Sharpe. In particolare, il padre di Hope farà del suo meglio per dissuadere Sheila dall'idea di visitare suo nipote alla casa sua scogliera.

Carter, infatti, crederà che forse Steffy le lascerà vedere il piccolo Hayes, adesso che ha iniziato a mostrare un po' di simpatia nei suoi confronti dopo la morte di Finn. Un'intenzione che, però, non troverà l'appoggio di Deacon, il quale informerà Sheila che dovrebbe concedere alla nuora almeno un po' più di tempo prima di apparire alla sua porta.

Purtroppo la criminale non accoglierà il consiglio del padre di Hope. Carter, infatti, si recherà alla casa sulla scogliera, chiedendo di vedere suo nipote. All'inizio, Steffy sembrerà non voler acconsentire alla richiesta della suocera per poi invitarla a entrare. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Forrester jr avrà la sensazione che qualcosa non va mentre parla con Sheila e le fa trascorrere del tempo con Hayes.

I telespettatori dovranno domandarsi se la sorella di Thomas ha iniziato a ricordare che sua suocera le ha sparato e ha ucciso Finn nel vicolo vicino ad Il Giardino

Quinn ancora trascurata da Eric

Nelle puntate di Beautiful trasmesse a maggio in America, Carter e Quinn ricorderanno i bei momenti passati insieme mentre discutono del motivo per il quale si sono messi insieme l'anno scorso.

In questo frangente, Fuller ribadirà di sentirsi ancora trascurata da suo marito Eric, come era già successo in passato.

Inoltre, la creatrice di gioielli della casa di moda farà sapere all'avvocato che potrebbe avere molto meglio di Paris. Quinn, infatti, dirà a Walton che potrebbe avere qualsiasi donna, definendolo uno degli scapoli più ambiti di Los Angeles.

Non contenta, la moglie di Eric evidenzierà che Paris è troppo immatura per lui.

Paris rifiuta la proposta di matrimonio di Zende

Zende, nel frattempo, farà una nuova proposta di matrimonio a Paris. Ed ecco, che la sorella di Zoe rifiuterà nuovamente la cosa. Una decisione, che spiazzerà il ragazzo, sopratutto quando Buckingham lo informerà che ha una relazione con Carter. Quale sarà la reazione del Dominguez quando scoprirà che il suo amico si è intrattenuto con la sua fidanzata?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.