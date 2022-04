Nella giornata di sabato 23 aprile si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Durante le riprese ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over e classico. Ida Platano non era presente in studio, ma non sono state fornite motivazioni circa la sua assenza.

Riccardo Guarnieri ha preferito chiudere la frequentazione con Maria Grazia. Matteo, invece, si è arrabbiato con Veronica dopo aver visto l'esterna della ragazza con Andrea.

Diego e Aneta hanno lasciato la trasmissione insieme, mentre Alessandro Vicinanza ha conosciuto una nuova single.

Uomini e Donne, riprese 23 aprile: Ida assente in studio

Ida Platano non ha preso parte alla registrazione del 23 aprile di Uomini e Donne. L'indiscrezione è stata lanciata su Instagram da Lorenzo Pugnaloni. Al momento non sono chiare le ragioni relative all'assenza della parrucchiera. Per adesso, difatti, stanno circolando soltanto delle supposizioni relative a motivi di lavoro o problemi di salute, mentre non risultano riscontri relativi ad un eventuale abbandono del programma.

Non sono giunte notizie neanche su Gemma Galgani e sulla sua frequentazione con Giacomo.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri chiude con Maria Grazia

Riccardo Guarnieri sembra continuare a non trovare una stabilità sentimentale.

Il cavaliere pugliese, dopo essere tornato a Uomini e Donne per trovare l'anima gemella, starebbe vivendo un periodo sfortunato in amore. La conoscenza fra l'ex concorrente di Temptation Island e Gloria si è interrotta da pochi giorni, e anche la frequentazione con Maria Grazia è naufragata in breve tempo. Infatti, dalle anticipazioni della registrazione del 23 aprile si apprende che Riccardo ha preferito chiudere con la dama.

Per adesso non ci sono rumors relativi ad un eventuale commento di Tina Cipollari sulla decisione di Guarnieri di interrompere anche questa conoscenza. Di recente, intatti, l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi ha attaccato sia Riccardo che Ida Platano, dicendo di non credere al fatto che entrambi siano rientrati nel programma per cercare l'amore, e aggiungendo che secondo lei si sarebbero accordati per ritornare in televisione per ottenere visibilità.

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Cipollari ha avuto una discussione con gli ex fidanzati e, durante una lite, la parrucchiera ha anche pianto per le accuse che le sono state rivolte da Tina.

Uomini e Donne, prossime puntate: Matteo si arrabbia con Veronica

Per quanto riguarda il trono classico, Matteo si è arrabbiato con Veronica dopo aver visto che la tronista è uscita in esterna con Andrea. Il corteggiatore è rimasto deluso del fatto che la single abbia preferito incontrarsi con un altro ragazzo. Nessuna novità, invece, su Luca Salatino, poiché pare che durante le riprese del 23 aprile non ci siano stati aggiornamenti sulle sue vicende sentimentali.

Tornando al trono over, Diego e Aneta hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Dunque sembra che sia sbocciato l'amore fra il tabaccaio romano e la single.

Alessandro Vicinanza ha conosciuto una donna arrivata in trasmissione per corteggiarlo. Il cavaliere campano ha palesato la volontà di cominciare a frequentare questa persona.

Non resta che attendere qualche giorno per la messa in onda su Canale 5 delle puntate di Uomini e donne registrate di recente per continuare a seguire le vicende amorose dei protagonisti del trono classico e over.