Venerdì 8 aprile è stata registrata la prima puntata di U&D della settimana: il cast, infatti, si è riunito per aggiornare conduttrice e pubblico su quello che è successo negli ultimi giorni. Le anticipazioni che stanno facendo il giro della rete, fanno sapere che Riccardo ha chiuso la conoscenza con Gloria e ha ballato con Ida: tra i due, però, non c'è ancora stato l'attesissimo ritorno di fiamma. Gemma Galgani sempre più in ombra: la dama non è stata mai tirata in ballo nel corso delle ultime riprese, e questo accade ormai da settimane.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dopo quasi sette giorni di stop, sono ricominciate le registrazioni di U&D: nel tardo pomeriggio di venerdì 8 aprile, infatti, sono state diffuse le anticipazioni di quello che è successo in studio poco tempo prima.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, tramite la sua pagina Instagram, ha aggiornato i fan del dating-show dei risvolti che hanno avuto alcune conoscenze tra dame e cavalieri, ma anche i percorsi alla ricerca dell'anima gemella dei due tronisti.

Una notizia che ha spiazzato i telespettatori, è quella sulla prolungata assenza di Gemma Galgani dalle dinamiche principali del programma.

Anche nella puntata dell'8 aprile, infatti, la torinese non è stata chiamata al centro per parlare dei suoi amori, e questa è ormai diventata una costante che sembra confermare le intenzioni della redazione di puntare su altri personaggi del cast, come Ida Platano.

Scintille tra l'opinionista di U&D e Pinuccia

Una protagonista della registrazione di U&D dell'8 aprile, è stata Ida. La dama ha catturato l'attenzione dei presenti facendo un ennesimo ballo con Riccardo a centro studio. Ad alimentare le speranze dei fan in un ritorno di fiamma, è stata la decisione di Guarnieri di interrompere la conoscenza con Gloria, la dama con la quale è uscito non appena ha rimesso piede nel cast del Trono Over.

Il pugliese, inoltre, si è anche scontrato con Armando Incarnato: il pubblico presente, dunque, ha assistito ad un'accesa lite tra i cavalieri che in quale modo sono entrambi legati a Platano.

Anche Biagio ha scelto di mettere fine alle due conoscenze che stava portando avanti da un po', una con Iolanda e l'altra con Laura.

Per quanto riguarda un altro ex di Ida, Alessandro Vicinanza, si è ritrovato di fronte a tre aspiranti corteggiatrice e ne ha tenuta solo una.

Sembra sfumata del tutto, l'eventualità che il napoletano lasci il programma per andare a conoscere Federica Aversano.

I giovani tronisti di U&D

Sul fronte giovani, invece, le anticipazioni dell'8 aprile fanno sapere che Veronica Rimondi è uscita in esterna con due ragazzi ma sembra ancora lontana dal provare un forte interesse per qualcuno (il suo percorso, d'altronde, è iniziato meno di un mese fa).

L'altro tronista di U&D ancora del cast, Luca, è in totale confusione. Maria De Filippi, infatti, ha informati opinionisti e pubblico in studio del fatto che il romano è andato a riprendere Lilli dopo che la scorsa settimana si era eliminata vedendolo vicinissimo ad altre corteggiatrici.

L'esterna della settimana, però, Salatino l'ha fatta con Aurora e tra i due c'è stato un bacio, il primo per loro.

Quando la conduttrice ha chiesto al giovane con chi volesse ballare, ha risposto Soraia. Insomma, Luca non sa come destreggiarsi tra le tre spasimanti che ambiscono a conquistarlo, anche per questo la sua scelta sembra lontanissima.

Nota di colore della registrazione di venerdì (sabato 9 aprile il cast di riunirà nuovamente per altre riprese), i continui battibecchi tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia: ora che Gemma è diventata una comparsa, l'opinionista ha trovato una nuova dama da "vessare" e criticare.