Questo venerdì 15 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini&Donne.

Secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, non emergono particolari novità su Gemma Galgani, sempre più "comparsa" nel Trono Over. Tina Cipollari, invece, si è scontrata sia con Ida che con Sara. Sul fronte giovani, Luca ha baciato Lilli, mentre Veronica ha portato in esterna Federico.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

La prima delle due registrazioni settimanali di U&D, si è appena conclusa. Su Instagram, in particolare sulla pagina gestita da Lorenzo Pugnaloni, sono uscite le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio nelle scorse ore.

Nel Trono Over si è parlato ancora e a lungo di Riccardo. Il cavaliere è stato lasciato da Gloria (con la quale aveva ricominciato una frequentazione) a causa di un'altra dama. Quando la romana ha scoperto che Guarnieri sta conoscendo anche Mariagrazia ha subito messo fine al loro rapporto. Il pugliese, così, ha confermato che nelle prossime ore uscirà a cena con l'altra donna con la quale si è scambiato messaggi e telefonate nei giorni passati.

Immancabili, poi, sono ormai i balli tra il personal trainer e Ida Platano: i due si sono avvicinati ancora al centro per chiacchierare e confrontarsi su quello che accade nel programma ma, almeno per ora, non sembrano intenzionati a tornare in coppia.

Le lacrime della dama di U&D

Anche se non è tornata insieme a Riccardo, nel corso della registrazione di U&D del 15 aprile Ida è stata attaccata molto da Tina. L'opinionista continua a non credere alla sincerità della dama e glielo fa presente tutte le volte che può davanti alle telecamere. Secondo le anticipazioni la parrucchiera ha pianto molto in seguito alle pesanti critiche di Cipollari, ma ci ha pensato Gianni Sperti a difenderla.

Anche in questo caso, come accade ormai da quasi un mese, non si è parlato di Gemma Galgani e dei suoi amori. La 72enne è sempre più estranea alle dinamiche principali del Trono Over e Maria De Filippi non sta facendo nulla per reinserirla. Si fa sempre più concreta, dunque, l'ipotesi di tanti spettatori che Ida prenda il posto da "regina" dei senior che la torinese ha occupato per oltre dodici anni.

Diego e Aneta stanno portando avanti una piacevolissima frequentazione: il romano non nasconde il trasporto mentale che inizia ad avere per la donna con la quale sta uscendo.

Alessandro Vicinanza, invece, ha chiuso la conoscenza con una ragazza ma si è subito "consolato" con una new entry che è arrivata in studio appositamente per lui.

Informazioni sui giovani di U&D

Le anticipazioni sui protagonisti del Trono Classico di U&D che hanno partecipato alla registrazione di venerdì 15 aprile, fanno sapere che Luca è ancora in alto mare. L'uomo romano è uscito in esterna con Lilli e tra loro c'è stato un romantico bacio. Soraia, invece, non è stata portata fuori e oggi si è lamentata parecchio perché inizia a sentirsi una seconda scelta e questo non le va affatto bene,

Veronica, invece, ha avuto un appuntamento con Federico ma le cose tra loro non sembrano decollare.

Maria De Filippi ha cercato di indagare sui motivi di questo blocco: il corteggiatore ha ammesso di provare un forte interesse per la tronista ma di avere bisogno di più tempo per lasciarsi andare.

Tra gli altri momenti degni di nota delle riprese appena terminate c'è lo scontro tra Tina e Sara. L'opinionista ha fatto notare alla dama del Trono Over che spesso e volentieri sarebbe la "ruota di scorta" dei cavalieri che sceglie di conoscere, questo ha dato il via a un botta e risposta che ha appassionato il pubblico presente in studio.