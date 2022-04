L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella settimana 4-8 aprile 2022, con nuove puntate inedite. Le anticipazioni relative alle registrazioni di un po' di giorni fa, rivelano che i colpi di scena non mancheranno in questi nuovi appuntamenti.

A tenere banco saranno le vicende del tronista Luca Salatino, che porta avanti il suo percorso dopo la scelta finale del suo amico Matteo Ranieri.

Spazio anche alle vicende della dama Ida Platano, la quale deciderà di voltare pagina definitivamente con un nuovo uomo.

Ida volta pagina con un nuovo cavaliere: anticipazioni Uomini e donne 4-8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nella settimana dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che Ida Platano dopo l'addio definitivo con il cavaliere Alessandro, riprenderà in mano le redini del suo percorso sentimentale.

La dama del trono over, infatti, deciderà di uscire in esterna con un nuovo uomo del parterre del trono over.

Un'esterna che, a primo impatto, sembrerà dare i frutti sperati, dato che tra i due si verrà a creare una buona alchimia e una perfetta sintonia.

Tutto andrà nel migliore dei modi e, questo nuovo cavaliere, si rivelerà molto carino con Ida, al punto che dirle che deve sentirsi libera di fare ciò che vuole.

Alessandro e Armando ai ferri corti a U&D

Insomma questo nuovo uomo si mostrerà comprensivo nei confronti di Ida Platano, reduce da un periodo non proprio facile dal punto di vista sentimentale, dopo l'addio con Alessandro.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per nuovi battibecchi al vetriolo, che vedranno coinvolti Alessandro e Armando.

I due, ormai ex fidanzati di Ida Platano, si ritroveranno ai ferri corti nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e non si escludono nuove scintille.

Armando chiude con Aneta: anticipazioni Uomini e donne

Spazio poi alle vicende del cavaliere napoletano, Armando Incarnato. Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che dopo un periodo di frequentazione con Aneta, il cavaliere del trono over prenderà una drastica decisione.

Sarà proprio Armando a lasciare Aneta, mettendo così la parole fine al loro rapporto sentimentale che stava nascendo e crescendo all'interno dello studio di Maria De Filippi.

Il cavaliere, infatti, ritiene che lui e Aneta abbiano degli stili di vita troppo differenti, motivo per il quale non riesce ad immaginare un futuro con lei, fuori dal contesto televisivo di Uomini e donne.

Occhi puntati anche sul trono classico. Le anticipazioni di queste nuove puntate previste nella settimana 4-8 aprile 2022, rivelano che Luca porterà in esterna Soraia: i due hanno avuto modo di cenare insieme nel residence e tutto andrà nel migliore dei modi.

Luca mette in crisi Lilli e Soraia: anticipazioni U&D 4-8 aprile 2022

Niente da fare, invece, per Lilli: questa settimana non verrà portata in esterna dal tronista che, come se non bastasse, spiazzerà le sue pretendenti in studio.

Il motivo? Luca Salatino resterà colpito da una nuova corteggiatrice, al punto da ammettere che ad oggi è quella che lo attrae di più e lo intriga maggiormente dal punto di vista fisico.

Insomma una sorta di "colpo di fulmine" per il tronista di Uomini e donne che, con le sue parole, metterà in crisi sia Soraia che Lilli.

Esterne in arrivo anche per la tronista Veronica: le anticipazioni fino all'8 aprile rivelano che uscirà con Federico e con un nuovo pretendente.