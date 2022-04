Elena Scielzo, improvvisamente, non fa più parte del programma UeD. Soltanto di recente ha rotto il silenzio spiegando il motivo della sua uscita di scena. Durante un'intervista per MondoTv24, l'ex dama racconta liberamente la sua verità, attaccando in particolar modo due cavalieri: Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Sembra che proprio in seguito ad una discussione avuta con loro, Elena non sia più stata invitata a prendere parte alle registrazioni. Inoltre, non ha risparmiato informazioni importanti neanche sulla redazione del reality stesso.

L'ex dama di Uomini e Donne racconta la sua esperienza

Nel corso dell'intervista, Elena Scielzo ha dichiarato di essere "un po' delusa e amareggiata" in seguito a quanto accaduto di recente nel programma Uomini e donne. Sicuramente, le restano comunque dei bei ricordi perché è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico. D'altro canto, però, nessuno dei telespettatori è riuscito a capire i motivi della sua uscita di scena. A tal proposito, infatti, l'ex dama ha dichiarato che "è stata tolta circa mezz'ora di registrazione". Pertanto, non è stato mostrato il momento in cui è andata via.

Nell'ultima sua puntata, infatti, si è visto soltanto l'attimo in cui Biagio si è alzato per mettersi al centro dello studio con una delle sue tante compagne.

A quel punto, Maria De Filippi le avrebbe chiesto di esprimere il suo parare, scatenando un'accesa discussione tra i due.

L'ex dama attacca Biagio a UeD

Quando è stata chiamata dalla conduttrice di UeD per esprimere il suo parere su Biagio, l'ex dama Elena Scielzo ha dichiarato che il cavaliere dice sempre le stesse cose, ma "alla fine non esce mai dalla trasmissione".

Da queste parole è scaturita una discussione, ma il suo intento era quello di mostrare alla compagna seduta dinanzi a lui che quelle frasi erano le stesse che utilizza in ogni occasione nei confronti di altre donne.

Biagio si è difeso accusando Elena di avere un fidanzato al di fuori della trasmissione. Per la precisione a Napoli.

D'altro canto, comunque, lei continua ad affermare che si tratti soltanto di un amico con cui condivide la grande passione per il cinema. D'altronde, Di Maro le ha riservato soltanto delle pessime parole - supportato anche da Armando Incarnato - per le quali l'ex dama si è sentita molto offesa.

Scielzo racconta cosa è accaduto con la redazione

Dopo la lunga discussione avvenuta tra Elena Scielzo e i due cavalieri Biagio Di Maro e Armando Incarnato, sembra che la redazione di UeD abbia scelto appositamente di tagliare fuori l'ex dama. Infatti, stando a quanto dichiarato durante l'intervista: "Avevamo organizzato la sfilata, dovevo esserci anche io. Alla fine mi hanno restituito gli abiti, me li hanno spediti".

Pertanto, ci è rimasta molto male per quanto accaduto, soprattutto perché non se l'aspettava assolutamente.

D'altronde, nonostante stimi particolarmente tutto lo staff e Maria De Filippi, ha concluso la sua intervista spiegando che i due cavalieri sono dei personaggi "molto particolari" e che "nello studio queste cose andrebbero essere evitate".