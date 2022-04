L'aria calda dell'estate potrebbe portare una ventata di novità nel palinsesto di Canale 5. Da tempo ormai si vocifera sulla mancata messa in onda di Temptation Island: il format che da anni appassiona il pubblico di Canale 5 avrebbe incontrato qualche difficoltà per quanto concerne i diritti, ma a quanto pare Mediaset vorrebbe mettersi in gioco con altri programmi. Una novità che non sarebbe proprio una novità: dietro le quinte della rete ammiraglia si starebbe lavorando ad una versione Vip di Uomini e Donne. Secondo il settimanale Nuovo Tv i lavori per la messa in onda in estate del dating show con volti noti dello spettacolo sarebbe cosa certa ma non ci sarebbe Maria De Filippi alla conduzione bensì Silvia Toffanin.

Silvia da Verissimo a Uomini e Donne

Quando Uomini e donne andrà 'in ferie' per la pausa estiva il pubblico di Canale 5 non resterà a bocca asciutta: se pare ormai certo che i falò di Temptation Island resteranno spenti nel mese di luglio, i troni più famosi della tv potrebbero trovare nuovi occupanti. Il settimanale di Riccardo Signoretti ha svelato, nel suo ultimo numero, che Maria De Filippi con tutti i suoi fidati collaboratori si sta dando da fare per la versione Vip del suo famosissimo dating show.

'Queen Mary', però, avrebbe deciso di non prestare il suo volto alla conduzione, così come accade per la versione nip, ma avrebbe deciso di cedere la conduzione della sua creatura televisiva a Silvia Toffanin.

Reduce dal grande successo del doppio appuntamento con Verissimo, il sabato e la domenica, Silvia avrebbe ceduto alle lusinghe della De Filippi e dopo aver rifiutato negli anni passati la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities sarebbe pronta a mettersi al timone di uno programma con anni di rodaggio alle spalle.

I personaggi pronti a mettersi in gioco

Il settimanale Nuovo Tv inoltre ha fornito anche alcune anticipazioni sui Vip che sarebbero pronti a mettersi in gioco. Sul versante femminile i nomi in lizza sarebbero quelli di Pamela Prati, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé per via delle vicende amorose o pseudo-tali, e Valeria Marini che aveva già preso parte a Temptation Island Vip.

Le due donne, inoltre, sono amiche tra loro per cui sarebbe bello per i telespettatori metterne a paragone i comportamenti da troniste.

Sul versante maschile, il nome attualmente papabile sarebbe quello di Antonio Zequila, reduce dall'esperienza a L'Isola dei Famosi. Insomma, anche nella versione Vip, Uomini e Donne sembra conservare il suo spirito: riuscirà Cupido a fare breccia nei cuori dei personaggi dello spettacolo? La risposta potrebbe arrivare prima del previsto.