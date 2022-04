Elena Scielzo è sparita da Uomini e donne. L'ex dama, in un'intervista rilasciata a MondoTv 24, ha spiegato di avere notato dei comportamenti strani in redazione, dopo un litigio avvenuto con Armando Incarnato e Biagio Di Maro. La diretta interessata ha ammesso di esserci rimasta molto male per il suo allontanamento dal dating show.

La versione di Elena

Elena Scielzo ha spiegato di essere felice che i telespettatori continuino a cercarla a Uomini e Donne nel parterre delle dame. Da qualche settimana a questa parte, la diretta interessata è letteralmente sparita dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

In un'intervista Elena ha confidato che il suo allontanamento potrebbe essere dettato da un litigio avvenuto con Armando Incarnato e Biagio Di Maro. La diretta interessata ha fatto sapere che la registrazione in cui è stata presente per l'ultima volta, sarebbe durata moltissimo. Dunque, sostiene che siano stati tagliati alcuni pezzi. Stando alla versione dell'ex dama, tutto sarebbe iniziato con una critica al cavaliere Di Maro: Elena avrebbe insinuato che Biagio al centro dello studio direbbe le stesse cose a tutte le dame. A detta di Elena, Biagio uscirebbe con moltissime donne ma poi non lascerebbe mai il programma.

A quel punto il cavaliere avrebbe cominciato a urlare contro di lei e l'avrebbe calunniata.

L'ex dama ha spiegato che Di Maro avrebbe parlato della presenza di un uomo nella vita di Elena che addirittura la aiuterebbe economicamente. Nella conversazione si sarebbe intromesso anche Armando Incarnato, tanto da sparare a zero sulla dama.

I presunti motivi dell'allontanamento

Come un fiume in piena Elena Scielzo ha fornito la sua versione dei fatti sull'addio a Uomini e Donne.

Ha rivelato che, dopo il litigio con Biagio Di Maro, ha notato alcune cose strane all'interno del dating show: "Penso che la redazione abbia creduto qualcosa, ho visto dei comportamenti un po' strani". L'ex dama ha ammesso di essere rimasta delusa. Inoltre, Elena ha affermato che era in programma una sfilata alla quale avrebbe dovuto partecipare anche lei.

Secondo il racconto della donna, però, la redazione le avrebbe fatto recapitare a casa i suoi vestiti.

Scielzo ha precisato che, l'uomo menzionato da Biagio, è un suo caro amico con cui condivide la passione per il cinema. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha ribadito di essere single: "Magari avessi avuto un uomo".

Secondo Elena, il duo Incarnato-Di Maro potrebbe avere visto in lei un "pericolo" visto che proviene dalla stessa regione dei due cavalieri. Nonostante tutto, l'ex dama ha elogiato Maria De Filippi ma ritiene che alcune persone non dovrebbero attaccare in quel modo altri protagonisti.