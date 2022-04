Ha lasciato Uomini e donne da diversi mesi ed è sempre più vicina la data della nozze con Fabio, cavaliere incontrato proprio nel dating show, ma Isabella Ricci non ha dimenticato l'astio che per lungo tempo l'ha vista contrapposta a Gemma Galgani. Mentre in studio l'attenzione sembra essersi spostata dalle vicende della dama torinese a quelle dell'amica Ida Platano, Isabella ha colto l'occasione di un'intervista rilasciata a Nuovo per ribadire non solo la sua diversità da Gemma ma anche per sottolineare quanto il comportamento della sua 'rivale' sia, a suo vedere, inadeguato.

E le parole usate per farlo non sono state affatto gentili.

Ricci critica il comportamento della dama torinese

Per Isabella, il profumo di fiori d'arancio si fa sempre più intenso: la ex dama del trono over ha raccontato a Nuovo Tv che a Pescantina, città di residenza di Fabio, verrà celebrato presto il suo matrimonio che avrà carattere privato. I due, che dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne non si sono più divisi incastrando nel miglior modo possibile le loro vite, sono felici e innamorati, ma Ricci non ha perso l'occasione per lanciare più di una frecciatina velenosa nei confronti di Gemma.

Galgani è ancora alla ricerca dell'amore ma per Isabella il motivo della sua presenza in studio è tutt'atro che lusinghiero.

'Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere', ha detto la ex dama andandoci giù pesante. 'Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata', ha poi affondato il colpo Ricci, la quale ha sottolineato che le storie della torinese sono spesso frutto della sua immaginazione, visto che lei si costruisce castelli dopo il primo avvicinamento con un uomo.

Isabella demolisce Gemma: 'Bambina'

'Per me si comporta proprio da bambina, visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente', ha poi detto Isabella sempre in riferimento a Gemma che, a suo vedere, non sa gestire le emozioni. L'idea che Isabella si era fatta di Gemma quando era in trasmissione non si è minimamente modificata adesso che è lontana dallo studio.

Evidentemente le due donne sono molto differenti.

Isabella, in poco tempo, ha trovato l'amore, tanto da decidere di convolare a nozze in tempi brevissimi. Adesso non resta che scoprire se la coppia deciderà di condividere il momento speciale con il pubblico di Uomini e Donne e se le telecamere del dating show seguiranno i due sposi nel giorno del sì, come accaduto per altre coppie del programma. Come reagirebbe Gemma? La dama potrebbe anche non commuoversi vedendo al sua rivale giungere all'altare.