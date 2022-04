Aria di cambiamenti a Uomini e donne sul versante del trono over? Secondo Nuovo Tv, la risposta è affermativa. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, facendo riferimento a fonti molto vicine al dating show di Maria De Filippi, ha fatto presente che il tempo di Gemma Galgani starebbe per terminare. Al suo posto, a tenere alta l'attenzione dei telespettatori, potrebbe subentrare Ida Platano, la più cara amica della dama torinese all'interno del programma. D'altra parte, dopo la relazione con Giorgio Manetti, che ha appassionato il pubblico di Canale 5, le frequentazioni di Gemma sono state di breve durata e poco coinvolgenti.

Al contrario, le storie che vedono protagonista Ida sono molto seguite e potrebbero essere capaci di dare nuova linfa alla trasmissione pomeridiana.

Passaggio di testimone da Gemma a Ida?

Chi segue con assiduità Uomini e Donne, avrà notato che l'attenzione di Maria De Filippi e degli opinionisti si sta lentamente spostando dalle vicende amorose di Gemma a quelle di Ida. La parrucchiera bresciana, fin dai tempi della frequentazione con Riccardo Guarnieri, con il quale ha partecipato anche a Temptation Island, ha saputo catturare l'attenzione dei telespettatori che si sono affezionati alle sue fragilità e al suo modo di approcciarsi al parterre maschile. Inoltre, negli ultimi tempi, Tina Cipollari non ha perso occasione di mettere sotto torchio la Platano, proprio con lo tesso atteggiamento che per anni ha contraddistinto il rapporto tra la vulcanica opinionista e la dama torinese.

Secondo la rivista, questo non sarebbe un caso, ma un'evoluzione a cui il dating show si sta sottoponendo. 'Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica', si legge sul settimanale di Signoretti. 'Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto', prosegue il giornale secondo cui l'età di Gemma, 72 primavere, non permetterebbe alla dama torinese di restare in tv per un tempo infinito.

Sempre più spazio per la bresciana a Uomini e Donne

Il tempo di Gemma a Uomini e Donne è davvero agli sgoccioli? Tante volte rumors di questo tipo sono venuti a galla, ma la presenza di Galgani nel parterre femminile finora non è mai stata messa in discussione, anche se un passaggio graduale non è da escludere. Tutto è possibile e inoltre un'altra novità potrebbe far pensare che Ida sta prendendo sempre più campo.

Riccardo, ex della bresciana, ha fatto ritorno al dating show. Pare che il cavaliere non abbia alcuna intenzione di riallacciare rapporti con Ida, ma sarà davvero così? Solo le nuove registrazioni potranno dirlo.