In una recente intervista a NapoliToday, Lorenzo Sarcinelli ha parlato del suo addio ad Un posto al sole e del suo futuro professionale. Come prevedibile, il giovane attore non ha lasciato spazio a speranze per un suo ritorno nella soap opera partenopea. Ad oggi se Patrizio Giordano dovesse tornare sarebbe solo con un nuovo volto. L'avvicendamento in sigla tra lui e Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola, sancisce a tutti gli effetti la fine di quest'avventura. L'artista ha elogiato la produzione e i suoi colleghi per l'affetto dimostratogli, confermando però il suo intento di portare avanti la sua carriera come attore sperimentando nuovi progetti.

Lorenzo Sarcinelli: 'Un posto al sole è stata l'esperienza più importante della mia vita'

L'attore che ha dato per anni il volto a Patrizio Giordano ha parlato a lungo della fine di questa esperienza. Lorenzo Sarcinelli, visibilmente emozionato, ha elogiato la produzione per averlo sostenuto fino all'ultimo. Il giovane artista ha spiegato di aver fatto questa scelta da diverso tempo, queste le sue parole: "Ho maturato questa decisione parecchi mesi fa e, dopo averla comunicata, ci siamo poi organizzati di conseguenza. È stato molto doloroso, perché sono stato sette anni ad Upas e la ritengo l'esperienza più importante della mia vita". Poi ha continuato: "Un posto al sole mi ha reso grande come attore e come uomo, ammesso che io sia un uomo adesso.

La produzione è stata straordinaria e mi ha organizzato una festa d'addio nell'ultimo giorno di riprese".

L'attore che interpreta Patrizio Giordano: 'Voglio vedere cosa succede nella mia carriera'

Lorenzo ha parlato poi dei suoi colleghi, elogiando in modo particolare Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli, suoi genitori sul set e Giorgia Gianetiempo, che nella soap dà il volto a Rossella, il più grande amore di Patrizio Giordano nella soap.

L'attore ha poi risposto alla fatidica domanda su un suo possibile ritorno ad Un posto al sole: "Nella vita ci si può aspettar di tutto ma, attualmente, non credo ci siano margini per un mio ritorno. E poi ha continuato: "Se ho preso una decisione del genere è perché voglio vedere cosa succede nella mia carriera di attore e questo può richiedere tanto tempo.

Sono consapevole però che questo sia un salto nel vuoto".

Mi piacerebbe lavorare con Tarantino, Sorrentino e Nolan

Insomma il giovane attore ha fatto una scelta ben precisa. Certo nessuno può sapere cosa gli riserverà il futuro, ma al momento Lorenzo Sarcinelli è deciso a fare nuove esperienze. L'attore ha poi parlato dei suoi sogni nel mondo del cinema e delle sue aspirazioni, queste le sue parole: "In Italia la mia massima aspirazione è quella di recitare per Paolo Sorrentino. Sarei onorato di lavorare con lui perché amo la sua poetica e il suo modo di intendere il cinema. Il giovane attore ha poi svelato il suo sogno proibito: "A livello globale i miei registi preferiti sono Christopher Nolan e Quentin Tarantino che però ha smesso di fare film, quindi questo sogno che già era proibito ora è bello che andato".