Aurora Colombo ha deciso di corteggiare Luca Salatino a Uomini e donne. All'arrivo della ragazza, Soraia e Lilli non hanno affatto reagito bene. In un'intervista rilasciata al magazine del programma, la neo corteggiatrice ha ammesso di comprendere il malessere delle "rivali in amore".

'Io e Luca siamo molto simili'

Al magazine di Uomini e Donne, Aurora ha spiegato perché ha deciso di scrivere al programma di Maria De Filippi per corteggiare Luca Salatino a poche settimane dalla scelta. La neo corteggiatrice ha ammesso di essere rimasta subito colpita dal tronista per la semplicità nell'esprimere i concetti e per la sua simpatia.

Secondo il punto di vista di Aurora come telespettatrice, Salatino è un ragazzo che mette a suo agio chi ha di fronte.

Per questo motivo, Colombo ha scritto alla redazione per conoscere il tronista. Una volta arrivata al dating show, Aurora ha confidato di essere rimasta spiazzata da Luca Salatino: "Siamo molto simili". La giovane ha rivelato che i due hanno mostrato subito una certa sintonia. A detta della corteggiatrice, tra lei e il tronista ci sono stati degli sguardi che parlavano da soli.

Soraia e Lilli su tutte le furie

Luca Salatino, dopo aver visto visto Aurora Colombo, ha deciso di accettare la nuova corteggiatrice. Secondo la giovane, un motivo c'è se il tronista ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza ad un passo dalla fine del suo percorso.

Luca non ha perso occasione per portare subito la nuova corteggiatrice in esterna. L'atteggiamento del giovane, però, ha mandato su tutte le furie Lilli e Soraia. Entrambe le "vecchie corteggiatrici" hanno avuto una reazione piuttosto dura. In particolare, Soraia ha ammesso di essere rimasta delusa. Nell'intervista, Aurora ha commentato la reazione delle "rivali in amore".

Secondo Colombo, non c'è nulla di sbagliato ad avere una reazione simile dopo mesi di conoscenza: "Al suo posto avrei fatto peggio". Colombo ha rivelato che anche lei si sarebbe sentita ferita come donna.

Colombo non ha paura del tempo

Aurora Colombo crede che Soraia e Lilli siano due bravissime ragazze. Tuttavia, la neo corteggiatrice ritiene che le sue "rivali in amore" siano due persone completamente diverse da lei, anche per il loro passato.

Aurora sente di non voler esprimere giudizi nei confronti di Soraia e Lilli, perché non le conosce abbastanza. La diretta interessata ha fatto sapere di avere seguito il percorso di entrambe come spettatrice, quindi, se non si conosce bene una persona non è giusto dare giudizi.

Alla domanda se il tempo la spaventa, Aurora ha affermato che per lei non è un problema: "L'unica arma che userò per conquistare Luca sarà essere me stessa".