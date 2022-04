Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a sabato 16 aprile, Carter dopo aver scoperto del corteggiamento di Zoe a Zende lascerà la donna e non vorrà più sposarla. Inoltre Brooke rimprovererà a Steffy di avere rubato Liam a Hope, mentre proprio la giovane Forrester comunicherà sia a Liam che a Logan di recarsi in ospedale per sapere il risultato del test di paternità.

Carter chiede a Zoe se vuole ancora sposarlo

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dall'11 al 16 aprile, Ridge inviterà Carter a riflettere bene prima di sposare Zoe, [VIDEO] in quanto ha sedotto ripetutamente Zende. Buckingham non vedrà l'ora di sposarsi con Walton, ma sarà convinta che quest'ultimo non sappia niente del suo interesse per Zende. Intanto Carter dopo aver dialogato con Ridge, deciderà di parlare con la sua futura moglie e le chiederà se ha cambiato idea o vuole davvero convogliare a nozze con lui.

Thomas spera di tornare con Hope

Secondo le anticipazioni televisive fino al 16 aprile, Steffy annuncerà a Hope e Liam che le è stato prelevato il sangue, propedeutico a scoprire chi è il vero padre del suo bambino.

Intanto Carter sarà stufo delle scuse dettogli da Zoe e si separerà da lei, rendendo nulla la proposta fatta alla donna. Inoltre Thomas rivelerà a Vinny che in cuor suo spera che il figlio sia di Liam, in modo tale che possa avere un'altra possibilità per stare con Hope. Lo Spencer dal canto suo ribadirà alla propria moglie di amarla profondamente.

Nel frattempo Brooke parlerà con la figlia della sua situazione sentimentale e le manifesterà apertamente il suo pensiero. Per la Logan è responsabilità di Steffy se Hope è in crisi con Liam. In tutto questo Zoe incolperà Paris di avere confessato a Carter il suo flirt con Zende, determinando così l'immediata reazione dell'uomo.

Tra le altre cose Steffy rivelerà al padre che una sola notte d'amore con l'ex marito ha provocato tanti scombussolamenti nella sua vita ed in quella di Liam. La sua scelta di fare il test di paternità è stata presa per avere un poco di chiarezza.

Steffy dice a Liam e Hope di raggiungerla in ospedale

In base agli spoiler della prossima settimana, Zoe sarà infuriata con Paris e non vorrà avere più niente a che fare con lei. Intanto Steffy confiderà che il bambino possa essere di Finnegan, con quest'ultimo che le starà vicino. Inoltre Liam implorerà il perdono di Hope, ma la donna sarà ancora molto ferita dal comportamento del marito.

Nel frattempo Ridge e Brooke discuteranno in merito al futuro delle rispettive figlie. Infine Steffy riceverà una chiamata dalla dottoressa Campbell in merito al risultato del test di paternità ed inviterà sia Hope che Liam ad andare al più presto in ospedale.