La soap Una vita sta per trasmettere l'ultima stagione, che concluderà la messa in onda su Canale 5. Al suo posto arriverà Dos Vidas che, dalle premesse, si preannuncia all'altezza delle aspettative (se non oltre). Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Le anticipazioni svelano che ci sarà un altro salto temporale che proietterà Acacias cinque anni in avanti. Tutto cambierà nel quartierino e tanti personaggi non ci saranno più, mentre altri faranno la loro comparsa dando il via a inaspettate trame.

Anticipazioni Una Vita nuove puntate su Canale 5

Prima del salto temporale che cambierà per sempre le dinamiche di Una Vita, un personaggio insospettabile causerà un'esplosione [VIDEO] nel quartierino in una giornata come tante.

I vicini saranno a passeggio, ignari di cosa stia per accadere.

Ci saranno morti e moltissimi feriti e Acacias verrà rasa praticamente al suolo. Tra le vittime ci saranno purtroppo Carmen e Antonito, da poco è rientrato da una lunga e pericolosa missione in Marocco.

Ignacio e Alodia saranno sposati e pare che il nipote di Bellita abbia finalmente messo la testa a posto dopo tutti i guai che ha fatto passare alla povera zia.

Carmen e Antonito muoiono in Una Vita, le new entry

Le anticipazioni della settima stagione di Una Vita svelano che Ramon e Lolita si troveranno senza famiglia, ma non rinunceranno a lottare per vendicare la morte dei loro cari.

Ci saranno però altri personaggi che entreranno a far parte delle trame, rendendole imperdibili.

Tra questi ci saranno Imma e suo figlio Pascual, che prenderanno il posto degli Olmedo alla gestione del ristorante. L'arrivo più importante e inquietante sarà, però, quello di Gabriela, fa figlia segreta di Genoveva, che darà la svolta finale alla storia. Il pubblico conoscerà anche Hortensia e la coppia formata da Valeria e David, che nasconde un inquietante segreto.

Felipe in isolamento, spoiler Una Vita

Sarà un periodo molto difficile per Felipe, che si trascinerà giorno dopo giorno in una spirale depressiva. L'avvocato conoscerà però Dori, una donna che lo ingannerà facendogli credere di essere un'infermiera, quando in realtà è una ricercatrice universitaria che lo userà come cavia.

Nella settima stagione di Una Vita, inoltre, Natalia verrà assassinata in carcere con grande disperazione di Alvarez Hermoso.

Il vero colpo di scena riguarderà Gabriela, la figlia di Genoveva: si verrà a sapere che è l'alleata di Cayetana, sopravvissuta all'incendio di tanti anni fa e pronta a tornare a essere la regina di Acacias insieme alla sua complice. A tal proposito, i telespettatori della soap hanno chiesto uno spin-off per rivedere la vera e unica dark lady della soap, ma al momento questa richiesta è ancora in standby.