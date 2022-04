Le anticipazioni settimanali di Una vita dall'1 al 7 maggio 2022 delle puntate su Canale 5 vedranno Acacias parecchio scombussolata da eventi inaspettati. Antonito continuerà a far preoccupare Lolita e Ramon, che temeranno per la sua incolumità. Il giovane Palacios verrà ferito e ciò non farà altro che confermare i loro timori. Nel frattempo, Natalia verrà incastrata per il presunto omicidio di Felicia e per lei si apriranno le porte del carcere.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita al 7 maggio raccontano che Bellita continuerà a bere le sue strane tisane, comportandosi in modo bizzarro.

José proverà a farla desistere, ma non ci sarà assolutamente verso.

Nel frattempo, Alodia cede alle avances di Ignacio e fa l'amore con lui. Purtroppo, se ne pentirà amaramente, visto che il giovane prenderà le distanze. La poverina si sentirà umiliata e presa in giro, avendogli concesso la sua virtù e si sfogherà con Casilda, che starà ovviamente dalla sua parte.

Antonito fa preoccupare Ramon e Lolita

Nei prossimi episodi di Una Vita, Acacias sarà infervorata dai continui scioperi degli operai. In uno dei tanti disordini, il giovane Palacios verrà ferito e, indignato, deciderà di scrivere un articolo per denunciare l'accaduto. Ramon lo pregherà di non farlo, temendo che la situazione possa peggiorare.

Intanto, Natalia accetta di uscire con Felipe e così Genoveva e il suo complice Aurelio non perdono tempo per mettere in atto il loro piano contro l'avvocato. Un evento inaspettato sconvolgerà ogni equilibrio

Natalia viene arrestata, anticipazioni di Una Vita

Ignara di essere stata tradita da chi si fidava, Natalia rischierà di essere rapita.

A salvarla saranno Jacinto, Ignacio e lo stesso Felipe. Solo dopo, la giovane verrà a sapere che il suo sequestro era stato ordinato da Genoveva e Aurelio.

Intanto, gli Olmedo cercano di smascherare Daniela - che sappiamo essere una poliziotta in incognito - ma faranno solo un gran buco nell'acqua. Miguel pregherà i nonni di lasciarla in pace.

Ci sarà una sorpresa per il giovane avvocato, visto che scoprirà che i suoi genitori sono vivi e stanno scontando una pena per una grossa rapina commessa in passato.

Infine, le anticipazioni di Una Vita delle puntate dall'1 al 7 maggio 2022 rivelano che Felipe e Natalia staranno per baciarsi. Proprio in quel momento arriverà la polizia con un mandato di arresto per la bella forestiera, accusata di aver avvelenato Felicia. Per lei si apriranno le porte del carcere ma Alvarez Hermoso sceglierà di prendere le sue difese, in quanto sta maturando un sincero trasporto nei suoi confronti.