Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore è stato ricco di sorprese, chiudendo un ciclo di episodi molto interessante. La sesta stagione è volta al termine, lasciando l'amaro in bocca con un evento triste per uno dei personaggi più amati di sempre: Gloria. La donna, avendo capito che la figlia era sotto ricatto a causa del suo segreto, ha preferito sacrificare la sua libertà pur di consentirle di vivere il suo amore con Marco. Per la seconda volta ha anteposto il bene dei suoi cari, dovendo però dire addio a Stefania. A causa del vile ricatto di Gemma, la giovane Colombo dovrà comunque perdere la madre, nonostante abbia ritrovato il fidanzato.

Il Paradiso, puntata 29 aprile: Irene ha confessato il ricatto di Gemma

La puntata conclusiva della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è aperta con Stefania in pena, dopo aver lasciato Marco. Gloria, a questo punto, ha iniziato a chiedersi il motivo per il quale la figlia abbia interrotto la sua relazione con Sant'Erasmo. La donna ha interpellato la signorina Cipriani, chiedendole cosa sapesse riguardo la scelta di Stefania. La ragazza, nonostante le reticenze iniziali, si è aperta con la capocommessa dicendole che la sua amica è stata ricattata da Gemma.

Il Paradiso delle Signore, finale di stagione: Gloria ha salutato Ezio

La puntata finale de Il Paradiso delle Signore è andata avanti con Gloria consapevole di essere l'oggetto del ricatto che ha tormentato la figlia.

La donna, in gran segreto, ha scelto di porre freno alla cattiveria della figlia di Veronica, pagando un prezzo molto caro. Prima di andare a costituirsi, si è recata da Marco spingendolo a lottare per Stefania, la quale è davvero innamorata di lui. In seguito, Ezio e Gloria si sono confrontati sui problemi sentimentali di loro figlia, felici di essersi ritrovati almeno come genitori.

Moreau, in un commovente abbraccio con Colombo, ha inserito nella tasca del soprabito dell'uomo una lettera, in cui lo ringraziava per averle permesso di stare al fianco di Stefania. Le sue parole hanno lasciato intendere che, di lì a poco si sarebbe consegnata alle autorità, pronta ad andare in carcere. Ezio si è precipitato al comando: nel momento in cui la donna è stata portata via è riuscito a malapena a chiederle le motivazioni del suo gesto.

Scena finale de Il Paradiso: Marco ha raggiunto Stefania

Mentre Gloria si è consegnata alle autorità Stefania era ad attenderla al matrimonio di Anna e Salvo, chiedendosi perché la madre non fosse ancora arrivata. In compenso è sopraggiunto Marco, il quale, baciando la ragazza ha designato il lieto fine per la loro storia d'amore. Gemma, di verde vestita, è diventata verde anche in volto, a causa della rabbia nel vedere i due felici. La giovane Colombo, però, ancora non sa che sua madre è stata arrestata, pagando il prezzo della sua felicità.