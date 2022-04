Sorprese a non finire durante le puntate di Una vita in programma dal 18 al 23 aprile su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Roberto Olmedo sospetterà della buonafede di Marcos Bacigalupe, mentre si scoprirà la vera identità di Daniela Stabile.

Una vita, puntate 18-23 aprile: Roberto sospetta che Marcos sia dietro l'aggressione di Natalia

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate dal 18 al 23 aprile rivelano che Felipe vorrà capire i motivi dell'aggressione subita da Natalia, tanto da interpellare Mendez. Più tardi l'avvocato si recherà a trovare la messicana.

Aurelio capirà che sua sorella potrebbe nutrire un interesse per Alvarez Hermoso, tanto da parlarne con Genoveva.

Marcos, intanto, chiederà a Miguel di tornare a lavorare per lui, promettendogli che lo aiuterà a riconquistare sua figlia. Tuttavia Roberto non sarà d'accordo con l'iniziativa del nipote, anzi sospetterà che l'impresario sia dietro l'aggressione di Natalia. Infine Anabel provocherà suo padre, tanto che quest'ultimo proverà a picchiarla, ma la ragazza verrà salvato in tempo da Soledad.

Soledad viene aggredita

Nelle nuove puntate di Una vita il passato oscuro di Marcos genererà alcuni pettegolezzi tra i vicini. Per questo motivo l'uomo cercherà di passare come vittima per ripulire la sua reputazione.

Intanto Soledad verrà aggredita da due brutti ceffi, che la inviteranno ad andare atrovare Fausto in galera. L'uomo, a questo punto, pretenderà che la domestica dia il suo contributo alla cellula anarchica di cui entrambi facevano parte, dicendole che se non farà la sua parte potrebbe perdre la vita. Aurelio, invece, riuscirà a convincere Anabel a diventare sua moglie.

Quest'ultima, a questo punto, chiederà del tempo all'amato per risolvere i suoi problemi famigliari.

Ramon, intanto, disapproverà l'idee estremiste di suo figlio, tanto da scontrarsi con lui in più di un'occasione. Anche Lolita cercherà di convincere Antonito a cambiare atteggiamento. Purtroppo il padre di Moncho apparirà sempre più convinto delle sue idee radicali.

Daniela è una spia sotto copertura

Liberto convincerà Servante a riprendere le prove del complesso musicale. A tal proposito, l'ex portinaio pregherà l'uomo di incidere una canzone. Casilda, invece, insegnerà ad Alodia a ricamare i fazzoletti, mentre José Miguel confiderà a Bellita che i vecchi musicisti sono deceduti. Inoltre l'uomo informerà sua moglie che Ignacio è diventato un ragazzo responsabile.

Daniela, intanto, continuerà a spiare le mosse degli Olmedo, indagando sui loro viaggi in Europa. Infatti la cameriera non è altro che è una spia che sta lavorando sotto copertura per affidare alla giustizia Sabina e Roberto. Per questo motivo Miguel consiglierà ai nonni di costituirsi alla polizia.