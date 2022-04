Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20: 45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 19 aprile svelano nuovi colpi di scena. Raffaele ed Ornella stanno vivendo un momento di forte crisi, che li porterà ad allontanarsi sempre di più. Giordano, al contempo, si avvicinerà ad Elvira, con la quale sembra aver ritrovato la serenità. Giunto a questo punto, il portiere di Palazzo Palladini si chiederà cosa prova esattamente per la mamma di Samuel. Angela, invece, spinta anche dalle parole della madre, proverà a ricucire il rapporto con Franco.

Chiara, dopo essersi fidata a lungo della persona sbagliata, troverà un'alleata in Marina. La donna, infatti, la aiuterà a rimettersi in sesto dopo la brutta disavventura con Ferri e Lara.

Upas, spoiler del 19 aprile: Giordano pensa ad Elvira

La crisi matrimoniale innescatasi fra Raffaele ed Ornella sembrerebbe non essere passeggera. Il giardiniere, difatti, non ha visto di buon occhio l'avanzamento di carriera della sua consorte, la quale ha accettato definitivamente l'incarico di primario. Giordano, difatti, vorrebbe avere più tempo a disposizione da trascorrere con la sua metà, da dedicare a pranzi e momenti familiari. La presenza di Elvira, inoltre, non facilita le cose, dato che in lei, Raffaele sembra aver trovato una compagnia con cui condividere le proprie passioni.

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 19 aprile, il padre di Diego si chiederà cosa provi esattamente per la sommelier.

Upas, episodio 19/4: Angela prova a ricucire con Franco

Anche per Franco ed Angela ci sono stati dei tempi duri. La partenza della giovane Poggi non sembra essere andata proprio giù al marito. I problemi lamentati da Bianca hanno esacerbato la situazione, portando Boschi ad essere sempre più insofferente nei confronti della moglie, colpevole ai suoi occhi di essere lontana per lavoro.

Nel corso della puntata del 19 aprile, Angela, spronata dalle parole di Giulia, proverà ad alleviare la tensione, venutasi a creare fra loro due. Tuttavia l'imminente ripartenza della giovane per la Sicilia potrebbe vanificare ogni sforzo.

Anticipazioni Upas del 19/4: Marina sta vicina a Chiara

Le anticipazioni di Upas del 19 aprile svelano che Chiara faticherà ad accettare l'idea di aver perso l'Hotel Orizzonti.

La ragazza, però, potrà contare sull'appoggio della persona giusta. Difatti Marina, prendendo a cuore le sorti della giovane, interverrà per aiutarla a superare questa fase. La donna, inoltre, affronterà Lara e Roberto a muso duro per fargli intendere che non devono tormentare ulteriormente la sua protetta.