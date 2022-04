Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, ormai giunto al termine della sesta stagione. Nel corso degli episodi dal 25 al 29 aprile l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali. In particolare continuano le vicende tra Marco Di Sant'Erasmo e Stefania Colombo. Inoltre non mancheranno i colpi di scena per quanto riguarda le sorti del magazzino di Vittorio Conti.

Nuovi colpi di scena al Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con il Paradiso delle Signore, Gemma si rende conto che Stefania ha una relazione con il suo ex fidanzato Marco.

La notizia la sconvolge e la manda su tutte le furie, al punto che affronta la giovane Colombo promettendole di fargliela pagare. Ovviamente mantiene la parola. La ricatta ponendola davanti a un enorme dilemma: deve scegliere se salvare la sua relazione oppure sua madre.

Stefania non riesce a vivere con questo peso e decide di confidare a Irene quanto accaduto. Intanto però, pur di tutelare sua madre Gloria, la giovane Venere ha già scelto di rinunciare a Marco e di lasciarlo. Invece quest'ultimo ha intenzione di farle la proposta di matrimonio. Da tempo, ormai, riflette sui suoi sentimenti nei confronti dell'aspirante giornalista e sente che è arrivato il momento di fare il passo decisivo, al fine di coronare il suo amore con lei.

Purtroppo, però, quando Marco consegna l'anello di fidanzamento a Stefania, viene respinto in quanto quest'ultima preferisce salvaguardare la vita di sua madre Gloria. Quando la capo commessa si rende conto che sua figlia, pur di proteggerla, sta rinunciando all'amore, corre dal giovane giornalista e gli suggerisce come agire.

Nel frattempo, però, va a costituirsi in gran segreto.

Infine, grazie all'aiuto di Gloria, il giovane Di Sant'Erasmo raggiunge Stefania e i due riescono finalmente a riconciliarsi.

Un matrimonio improvviso al Paradiso delle Signore

Intanto Anna e Salvatore, finalmente, riescono a sposarsi. Il Paradiso chiude le porte per festeggiare il loro matrimonio.

Inoltre riescono ad avere un regalo stupendo: la piccola Irene, dopo tantissimo tempo, annuncia che è intenzionata a trasferirsi a Milano. In questo modo non dovranno più cambiare città. Per loro si tratta di una notizia stupenda.

Invece Flora Gentile Ravasi annuncia a tutti di voler lasciare il magazzino, in quanto ha ricevuto un'ottima offerta di lavoro negli Stati Uniti. Questa notizia segna la sua rivincita nei confronti della contessa Adelaide. Pertanto parte per inseguire il suo sogno da stilista e saluta tutti i suoi colleghi. Proprio mentre sta per prendere l'aereo, però, Umberto la ferma.

I colpi di scena non finiscono mai al Paradiso delle Signore

Dopo diverso tempo Beatrice può finalmente tornare a casa, anche se necessita di tanto riposo.

Così Vittorio le propone di stare a casa sua. Intanto Dante annuncia a tutti di voler rinunciare alle sue quote del Paradiso, lasciando i colleghi e, soprattutto Fiorenza, di stucco. D'altronde preferisce riconquistare il cuore della sua amata.

Nel contempo Beatrice soffre molto perché è ancora delusa per il comportamento di Romagnoli e cerca in tutti i modi di tenerlo lontano. Suo cognato Vittorio se ne accorge e gli viene in mente un ottimo piano per risolvere la situazione. Nonostante non sia mai stato favorevole alla loro relazione, fa in modo che i due si riavvicinano. Grazie al suo zampino, infatti, la signora Conti e Dante ritornano insieme.

Una vendetta in arrivo al Paradiso delle Signore

Ludovica viene a sapere che il suo fidanzato Marcello ha lasciato il Circolo senza dirle nulla e non reagisce affatto bene. Intanto, però, Barbieri incomincia a pensare che interrompere la sua relazione con la giovane Brancia sia la scelta migliore. Non appena raccoglie il coraggio la lascia.

Tuttavia Ludovica non rimane sola. Anzi, viene subito consolata dall'affascinante Ferdinando Torrebruna il quale, nonostante sia consapevole del fatto che lei abbia ancora il cuore spezzato per la fine della sua relazione, le propone comunque di fare un viaggio insieme in Grecia. La giovane Brancia accetta e proprio mentre sono in procinto di partire, Marcello la raggiunge per riconquistarla.

Infine, dopo che il Commendatore Umberto interrompe la sua relazione con la contessa Adelaide, quest'ultima non riesce proprio a digerire la situazione. D'altronde non vuole accettare l'idea che lui sia così innamorato di Flora al punto da voler lasciare Villa Guarnieri. Pertanto ha intenzione di mettere in atto una vendetta nei suoi confronti.