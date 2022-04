Si avvicina una nuova settimana di programmazione per la soap di Canale 5 Una vita: le anticipazioni delle puntate dal 3 al 9 aprile 2022 promettono grandi sorprese per gli affezionati telespettatori. Dopo diverso tempo lontano da Acacias, Antonito rientrerà nel quartierino ma spiazzerà sia Lolita che Ramon con il suo totale cambiamento. Nel frattempo, Casilda si imbatterà in un uomo identico al defunto Martin, il suo amato marito. La dolce domestica ne resterà turbata e non potrà nascondere il sentimento d'amore che nascerà in lei. Occhio anche a Marcos che, dopo aver scoperto Anabel in compagnia di Aurelio, diventerà incontrollabile.

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 3 a sabato 9 aprile 2022

Lolita è in apprensione per il telegramma ricevuto, nel quale si legge che un deputato sta rischiando la vita. Per fortuna non si tratta di Antonito, che comunque non dà notizie di sé da diversi giorni. Del giovane Palacios non c'è traccia.

Ignacio ha speso tutti i soldi di Bellita che dovevano essere messi da parte per gli studi dandosi alla bella vita. Davanti alla delusione della zia, il giovane le promette di cambiare e di non commettere più bravate.

Nelle nuove puntate di Una Vita, Marcos pedinerà Anabel e verrà a sapere, con suo grande dolore, che è l'amante di Aurelio. Sarà un boccone molto amaro da digerire.

Una Vita anticipazioni: Casilda ha paura

Continuando con le trame dei prossimi episodi di Una Vita, vedremo arrivare ad Acacias un uomo identico a Martin, il grande amore di Casilda.

La dolce domestica crederà di trovarsi di fronte al fantasma del compianto consorte e non farà altro che pensare a lui. Chi è davvero quel venditore di caramelle che si è trasferito nel quartierino?

Strani e confusi sentimenti non faranno dormire la notte Casilda, facendo preoccupare Fabiana.

Antonito spiazza Lolita, spoiler Una Vita

Genoveva e Aurelio scopriranno i segreti di Marcos, che in passato abusò della povera Natalia. Ora possono tenerlo in pugno, anche perché verranno a sapere anche della sua relazione clandestina con Soledad.

Bel frattempo, Jacinto non manterrà la promessa fatta a Bellita e, insieme a Servante, formerà una banda musicale pur di non studiare e impegnarsi.

Natalia farà ammenda con Felipe, avendo capito di essersi innamorata davvero di lui. Con coraggio gli racconterà del piano di Genoveva per sedurlo e implorerà perdono.

Infine Lolita e Ramon riabbracceranno a sorpresa Antonito, ma resteranno spiazzati dal suo completo e repentino cambiamento: ora il giovane Palacios è un fervido credente e vuole dare una svolta alla sua esistenza.