Nella puntata di venerdì 1° aprile 2022 di Mattino 5, programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5, si è discusso anche dei concorrenti dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. Tra questi c'è anche Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl Belen Rodriguez, che ha avuto modo di partecipare anche al GF Vip 2. A raccontare qualche aneddoto caratteriale sul naufrago, ci ha pensato l'opinionista Raffaello Tonon, poiché l'ha conosciuto in passato al reality di Canale 5.

Tonon è stato piuttosto schietto a descrivere Jeremias, spiegando che sarebbe in grado di colpi di scena rilevanti durante la sua avventura in Honduras.

Tra gli ospiti in collegamento, c'erano Andrea Franco Alajmo e Patrizia Groppelli.

Le dichiarazioni di Raffaello Tonon su Jeremias Rodriguez

"Ha un carattere davvero altalenante", ha esordito così Raffaello Tonon, parlando di Jeremias Rodriguez a Mattino 5. "Di come me l'hai detta a me... Pane al pane, vino al vino", è intervenuta l'opinionista e giornalista Patrizia Groppelli, riferendosi alla spontaneità del suo collega nel raccontare.

"Quello che posso dire è che può fare dei colpi di testa mica da ridere", ha poi aggiunto l'opinionista, spiegando che il naufrago argentino potrebbe essere molto imprevedibile. A quel punto, è intervenuto il giornalista Andrea Franco Alajmo, che ha svelato di vedere Jeremias molto cambiato grazie alla sua fidanzata Deborah Togni: "Da quanto ha conosciuto questa ragazza, è sparito dai locali".

Tonon ha infine colto l'occasione per rivelare qualche dettaglio in più sul fratello di Belen ai tempi del Grande Fratello Vip 2: "Aveva sbalzi d'umore, prima ti amava e poi ti aggrediva come un leone".

La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Debora Togni

Dopo l'ex fidanzata Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez ha conosciuto Debora Togni in un bar di Milano dopo il primo lockdown.

Nonostante i due non si fossero scambiati i numeri di telefono per incontrarsi, l'argentino è riuscito a trovare la ragazza il giorno dopo grazie a una foto scattata la sera al bar ed è stato vero e proprio colpo di fulmine.

"Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita", si è raccontato Jeremias sull'amore durante la diretta di ieri sera a L'Isola dei famosi 2022. "Mi ha fatto vedere le cose belle che c'erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Lei sarà la madre dei miei figli", ha infine chiosato il naufrago argentino descrivendo la sua amata.