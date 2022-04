Due graditi ritorni saranno al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che José Miguel Dominguez farà in modo che Bellita Del Campo riveda Cinta ed Emilio Pasamar ad Acacias.

Una vita: José Miguel decide di fare una sorpresa a Bellita

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate che il pubblico potrà vedere prossimamente su Canale 5, annunciano il ritorno ad Acacias di una coppia amatissima.

La vicenda inizierà quando Bellita sarà impegnata nel lancio del suo libro autobiografico e del suo nuovo disco.

Inoltre la cantante sarà in ansia per la sua domestica Alodia Exposito, rimasta in dolce attesa dopo essere stata sedotta e abbandonata da Ignacio. Purtroppo lo studente di medicina non sembrerà voler sapere niente della gravidanza, tanto da prendere le distanze dalla giovane, dopo aver passato con lei un momento di pura passione. Per questo motivo José Miguel penserà di fare una sorpresa alla moglie per tirarle su il morale da tutti i problemi.

La cantante crede che suo marito abbia una storia clandestina

Dagli spoiler sulle prossime puntate di Una vita si evince che Bellita capirà che suo marito ha riservato una stanza in un albergo di lusso della città.

All'inizio la cantante crederà che José Miguel abbia una storia clandestina con un'altra donna, per questo motivo sottoporrà il signor Dominguez a un interrogatorio dai toni divertenti, per scoprire se i suoi sospetti sono fondati oppure no.

Il chitarrista, a questo punto, ribadirà a Bellita di amare solo lei, pregandola di avere pazienza ancora per qualche altra ora, in quanto riceverà un'inaspettata sorpresa.

Cinta ed Emilio tornano ad Acacias

Ed ecco arrivare il colpo di scena: i telespettatori della soap opera scopriranno che la camera dell'albergo stellato era stata prenotata per Cinta ed Emilio, tornati nel vecchio quartiere di Acacias in onore del lancio del nuovo disco di Bellita.

I due coniugi giungeranno privi della figlioletta Linda, rimasta in Argentina alle cure di una tata. In questo modo i due giovani hanno risparmaito alla primogenita la fatica di un lungo viaggio dall'America del Sud all'Europa. Sarà in questo frangente che Bellita e José Miguel esprimeranno le più sentite condoglianze a Emilio per la perdita di sua madre Felicia; il ragazzo, inolte, è ancora all'oscuro che la madre sia stata avvelenata dalla psicopatica Soledad.

Il ritorno di Cinta ed Emilio ad Acacias durerà molto poco, visto che compariranno per solo quattro puntate per poi congedarsi per sempre dai fan della soap opera.