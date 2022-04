Quando mancano circa 24 ore alla registrazione della settima puntata del serale di Amici, sul web si rincorrono molte voci sul futuro prossimo della trasmissione. Stando ad un rumor che non ha ancora trovato conferme, l'ultimo appuntamento con la ventunesima edizione non dovrebbe andare in onda il 14 maggio come previsto prima dell'esordio: per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest, i vertici Mediaset starebbero pensando di aggiungere un paio di puntate alle 9 inizialmente programmate.

Informazioni sulla futura programmazione di Amici

Presto potrebbe arrivare una bella notizia per i fan di Amici: il serale, infatti, dovrebbe terminare sabato 14 maggio, ma nelle ultime ore si vocifera che la programmazione del talent potrebbe subire interessanti cambiamenti.

Visto che il giorno in cui è prevista la finalissima del format Mediaset coincide con quello della diretta dell'Eurovision Song Contest da Torino, sembra che gli addetti ai lavori stiano seriamente pensando di rinviarla di qualche settimana.

Per lasciare spazio alla kermesse canora che quest'anno sarà condotta da Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, i vertici della rete del Biscione avrebbero intenzione di allungare il serale di una/due puntate, facendo slittare l'ultimo prime time a sabato 28 maggio.

Il vincitore della ventunesima edizione di Amici, dunque, potrebbe essere proclamato tra circa un mese e non tra un paio di settimane come inizialmente previsto.

Attesa per la nuova eliminazione di Amici

Stando a questa indiscrezione, dunque, il serale di Amici potrebbe essere allungato di un paio di settimane: le puntate totali in quel caso aumenterebbero da nove a undici per la gioia dei fan.

Mercoledì 27 aprile, sarà registrato il settimo appuntamento con il talent-show di Maria De Filippi, quello che sarà trasmesso in tv sabato prossimo. Cresce la tensione per le anticipazioni che inizieranno a circolare in tarda serata, ovvero subito dopo la fine delle riprese all'interno degli studi Elios.

I ragazzi ancora in gara sono 8 e tra poco più di 24 ore uno di loro sarà eliminato definitivamente.

Visto che la squadra più numerosa è quella capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, è pronosticabile che sia uno tra Alex, Sissi, Nunzio e Serena a finire al ballottaggio per l'unica esclusione della serata.

Secondo i telespettatori, a rischiare maggiormente sarebbero i ballerini (Nunzio e Dario in primis) e Albe, considerato da tanti l'anello debole della categoria canto.

Aggiornamenti dal daytime di Amici del 26 aprile

Nell'attesa di scoprire quali allievi andranno al ballottaggio della settima puntata del serale, i fan di Amici sono stati aggiornati su quello che è accaduto nella scuola negli ultimi giorni.

Il daytime che è andato in onda il 26 aprile, è iniziato con il saluto di LDA ai compagni: il rapper ha fatto un bellissimo discorso in casetta prima di lasciarla definitivamente, confermandosi un protagonista assoluto della ventunesima edizione del talent-show.

Dopo si è passati all'assegnazione dei guanti di sfida che i professori potrebbero schierare nel corso del prossimo appuntamento in prime time.

Anna Pettinelli, ad esempio, ha deciso di contrapporre il suo allievo Albe a tutti gli altri cantanti ancora in gara: il rapper, Alex, Sissi e Luigi dovranno riscrivere le strofe del brano "Tutto il resto è noia" ispirandosi al proprio carattere. Il musicista del team Cuccarini-Todaro ha protestato per le regole che l'insegnante ha imposto, dicendosi pronto a mettersi in gioco ma a modo suo.

Anche Serena e Michele si confronteranno su una coreografia di danza moderna che la ballerina ha già preparato in passato.