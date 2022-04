Nuove emozioni si vivranno nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna segnalano che Ignacio Quiroga chiederà in moglie Alodia Exposito dopo un confronto rivelatore con Emilio Pasamar.

Una vita: Alodia incinta rischia di morire

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le future puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia rivelano che Ignacio metterà finalmente la testa a posto.

Tutto inizierà quando Alodia scoprirà di essere in dolce attesa alcune settimane dopo essersi concessa al nipote di Bellita.

La ragazza, a questo punto, confiderà ai coniugi Del Campo cosa è avvenuto tra lei e Quiroga. In questo modo, José Miguel scoprirà che suo nipote ha disonorato la loro domestica. Nel frattempo, Ignacio farà perdere le proprie tracce dopo un acceso confronto con il congiunto.

Alodia riceverà una lettera dal padre, in cui la invita a tornare in paese per sposare Rufino per interessi economici. Per questo motivo, la domestica sprofonderà nella disperazione, arrivando ad ingerire molti medicinali di Bellita, che la faranno sprofondare in un sonno dalle conseguenze drammatiche. Alla fine, Exposito rischierà di morire, tanto da essere salvata solo dall'intervento in extremis di Ignacio.

Emilio convince il nipote di Bellita ad assumersi le proprie responsabilità

Nelle puntate Spagna di Una vita, il nipote di Bellita tornerà ad Acacias 38 su invito dello zio. In questo frangente, lo studente scoprirà di stare per diventare padre, sebbene non abbia nessuna intenzione di assumersi le proprie responsabilità. Per questo motivo, Ignacio consiglierà ad Alodia di continuare i preparativi di nozze con Rufino, in quanto può omettere di essere incinta.

Nel frattempo, Emilio ritornerà con sua moglie Cinta per un breve soggiorno in Spagna. La coppia, infatti, deciderà di partecipare alla presentazione del disco e del libro di Bellita mentre la loro figlioletta Linda rimarrà in Argentina, accudita dalla balia. Ed ecco, che Pasamar jr si inserirà nella questione, convincendo Quiroga ad assumersi le proprie responsabilità e di sposare la ragazza, che aspetta un figlio da lui.

Ignacio chiede alla domestica di diventare sua moglie

Le parole di Emilio sveglieranno la coscienza di Ignacio, che farà finalmente la cosa giusta. Il nipote di Bellita, infatti, si presenterà da Alodia con un anello e davanti a tutti membri della famiglia Dominguez le chiederà di diventare sua moglie. In questa occasione, Quiroga preciserà di essersi innamorato della loro domestica e di voler altri figli, qualora si rivelasse un falso allarme. Inoltre, lo studente ammetterà di aver deciso di sposarla non per pietà ma per vero amore. Alla fine, Alodia accetterà la proposta per poi baciarlo con passione.