Le vicende ambientate ad Una vita si tingeranno nuovamente di rosso nel corso delle prossime puntate in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Natalia Quesada metteranno in azione un piano per porre fine l'esistenza di Marcos Bacigalupe.

Una vita: Felipe scopre che Marcos ha violentato la sorella di Aurelio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che un personaggio uscirà di scena in modo tragico.

Tutto inizierà quando Aurelio abbandonerà Acacias 38 per sposare Anabel senza il consenso del padre. Genoveva, a questo punto, organizzerà un piano con la complicità di Natalia per sbarazzarsi di Marcos, tentando di far ricadere la colpa sull'ex marito Felipe (Marc Parejo). In dettaglio, la dark lady racconterà all'avvocato che l'impresario aveva violentato in più occasioni la sorella di Aurelio in Messico, tanto che i loro problemi d'intimità sono dovuti a questo triste fatto. Notizie, che manderanno su tutte le furie l'avvocato. Alla fine, Liberto cercherà di convincere l'amico a non farsi giustizia da solo.

Genoveva trame alle spalle dell'impresario

Nelle puntate Spagna di Una vita, Felipe insulterà pesantemente Marcos in mezzo alla strada dopo aver ricevuto la conferma della violenza da parte di Natalia.

Fortunatamente l'avvocato non arriverà a picchiare l'impresario visto che sarà bloccato dai suoi amici Liberto e Ramon.

Intanto, Genoveva continuerà a tramare alle spalle di Bacigalupe, arrivando a convincere la sorella di Aurelio a dargli appuntamento in casa sua per chiacchierare d'affari. Marcos, a questo punto, accetterà di recarsi all'appuntamento in quanto intenzionato ad acquistare il cinque per cento delle azioni dell'azienda, che hanno in comune per togliere ad Aurelio il ruolo di presidente.

Natalia accoltella alle spalle Bacigalupe

Il padre di Anabel firmerà i documenti per il passaggio di proprietà per poi iniziare a corteggiare spudoratamente Genoveva fino ad essere sul punto di violentarla dopo il suo rifiuto. Ed ecco, che Natalia non esiterà ad accoltellare Marcos alle spalle dopo aver assistito alla scena.

La sorella di Aurelio e la dark lady, a questo punto, abbonderanno il corpo esanime dell'imprenditore nell'appartamento, dove sopraggiungerà Felipe allarmato da una richiesta d'aiuto di Salmeron, in cui gli dirà che Quesada si trova in pericolo. In questo modo, l'avvocato verrà incolpato ingiustamente dell'omicidio di Bacigalupe, sebbene il colpo di scena sia dietro l'angolo.