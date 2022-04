Federica Aversano volta pagina dopo l'addio di Matteo Ranieri a Uomini e donne. La corteggiatrice casertana, al rush finale della scelta, è stata rifiutata dal tronista ligure, che ha preferito intraprendere una storia d'amore con Valeria.

Alla luce di questo rifiuto, però, Federica ha trovato il coraggio di andare avanti e in queste settimane post scelta si è consolata in primis con suo figlio.

Federica Aversano volta pagina dopo l'addio di Matteo a Uomini e donne

Nel dettaglio, subito dopo la scelta finale di Matteo Ranieri a Uomini e donne, Federica Aversano non aveva nascosto la sua amarezza su come fossero andate le cose, ammettendo che si sarebbe aspettata un atteggiamento differente da parte del tronista.

La ragazza è stata particolarmente dura nei confronti di Matteo durante la registrazione della scelta finale, al punto che Tina Cipollari si è scagliato contro di lei, accusandola di "rosicare" per questo rifiuto.

A distanza di un po' di settimane, però, Federica sembra aver ritrovato la serenità ed ha ormai voltato pagina, mettendo la parola fine a quel percorso.

La ragazza appare sui social felice e sorridente insieme al grande amore della sua vita: suo figlio.

Federica volta pagina e si dedica al figlio: i fan la vorrebbero sul trono di Uomini e donne

"Tu hai l'anima che io vorrei avere" ha scritto Federica in un recente post Instagram dove compare proprio il suo amato bambino, con tanto di hashtag "Il mio principe".

Insomma, Federica è riuscita a voltare pagina grazie al suo bambino, anche se i tantissimi fan che la seguono vorrebbero vederla nuovamente nel programma di Maria De Filippi.

In tanti si augurano che Federica (proprio come è successo a Matteo Ranieri) possa avere una seconda chance e rimettersi in gioco come tronista per cercare il vero amore.

Matteo Ranieri parla dell'ex Sophie e di Valeria

In attesa di scoprire se Federica Aversano tornerà oppure no nel corso della prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023, Matteo Ranieri in una recente intervista è tornato a parlare della sua relazione con Valeria ed ha fatto un paragone con la sua precedente storia con Sophie Codegoni.

In merito alla liaison con l'ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 6, Matteo ha ammesso che non si può fare assolutamente un paragone, dato che in quella storia d'amore nessuno dei due era realmente innamorato.

"Sono due storie diverse. Con Sophie è durata tre settimane" ha ammesso Matteo, aggiungendo che la sua relazione con Valeria non può essere messa allo stesso livello di quella con Codegoni, ormai felicemente fidanzata con Alessandro Basciano, incontrato proprio al GF Vip 6.